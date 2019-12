A Ferrara arriva Nightmare Before Christmas

Da: Organizzatori

Prossime date: Ferrara – 11 gennaio 2020, Teatro Nuovo; Jesolo – 30 gennaio 2020, Teatro Vivaldi; Trieste – 31 gennaio 2020, Teatro Bobbio.

La storia

Family show tratto dal capolavoro cinematografico di Tim Burton.

Nel villaggio di Halloween mostri e mostriciattoli festeggiano l’ennesima notte di spaventi, ma il loro capo, Jack Skellington, non è soddisfatto.

La sua scoperta della Città del Natale, un villaggio tutto colori e gente allegra lo colpisce profondamente. Jack decide quindi di far rapire BABBO NATALE per sostituirlo. Poi fa fabbricare una quantità di giocattoli in stile Halloween e ordina a Finklestein, lo scienziato del villaggio, di costruirgli una slitta che lo trasporti in volo sul villaggio di Natale. Intanto Sally segue i preparativi del suo amato Jack. Ma non tutto andrà secondo i piani …

Note di regia di Vittorio Attene

” Questo spettacolo nasce dallo strano incontro tra il mondo di Halloween e il mondo del Natale, o potrei dire dall’incontro tra il cinema e il teatro, tra il sogno e la realtà. Quando ho visto l’omonimo film, creato dalla fervida mente di Tim Burton, sono rimasto folgorato dalla bellezza delle animazioni, dalle musiche e dall’originalissima storia.

Oggi quella storia non ha perso la sua freschezza, e portarla sulle assi di un palcoscenico mi sembra una sfida difficile quanto affascinante. Allo stesso tempo, volevo riproporre le vicende di Jack Skellington non come uno spostamento del film sul palcoscenico, ma con delle forti rielaborazioni sul piano umano, generando uno spettacolo in cui lo spettatore possa riconoscere il sentire e le passioni dei protagonisti e le canzoni del film, provandone le stesse suggestioni anche dal punto di vista visivo, ed insieme sorprendersi nel trovare rappresentate novità e sorprese.

Il progetto nasce da una forte riscrittura della sceneggiatura originale, che vede il recupero di scene tagliate dal cut finale del film, la scrittura di una canzone inedita e la trasformazione di alcuni dei personaggi principali.

Il personaggio di Sally acquista in questa edizione uno spessore maggiore, divenendo la voce narrante della storia, occhio che osserva e che diventa vero protagonista del racconto.

Tra i protagonisti anche il Re delle zucche Jack Skellington, Sindaco della città di Halloween, e il Dottor Finkelstein, al centro di losche trame e non più vecchio e perennemente in sedia a rotelle.

Tutto andrà storto quando Jack, annoiato e stanco delle celebrazioni di Halloween, entra casualmente in contatto con il mondo del Natale e …

Una performance intensa e insolita, che coinvolge il pubblico più piccolo, ma riserva vere emozioni anche ad un pubblico più adulto.

Una scoperta continua, uno spettacolo macabro e romantico allo stesso tempo, che vi lascerà incollati sulla sedia… per lo stupore o per il terrore?”.

Dreaming production

nasce nel 2012 dalla volontà di offrire l’opportunità ai giovani talenti emergenti, appena usciti dalle diverse accademie di musical italiane, di entrare nel mondo del lavoro, prendendo parte a produzioni professionali di un certo rilievo. L’entusiasmo, la grinta e la freschezza dei talenti emergenti sicuramente sono un valore aggiunto e possono dare un sapore nuovo al panorama del musical italiano.

Attualmente DREAMING sta lavorando per riportare sul palcoscenico alcune tra le sue produzioni tra cui “Nightmare Before Christmas”, l’horror musical tratto dal capolavoro di Tim Burton e “Le Magie di Omnia”, produzione inedita la cui traman è tratta dalla trilogia fantasy di Fabio Cicolani.

Team Creativo

Alessio Guerra – Direzione Artistica

Studia fin da bambino vari generi di danza, tra cui Classico, Moderno, Jazz, Hip Hop e Tip Tap e completa la sua formazione presso il Piccolo Teatro del Ponte di Padova, studiando recitazione. Si diploma come performer alla Star Musical School di Bologna e lavora come performer in diverse produzioni come “Chicago” nel ruolo di Amos Hart e produzioni inedite come “Il sesto giorno”, “Like a party” e molte altre. Attualmente fondatore e Direttore Artistico della Dreaming Academy, prima accademia di musical che offre un percorso completo per aspiranti performer e docenti di musical. Organizza stage ed eventi sul mondo della danza.

Vittorio Attene – Regia

Diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma nel 1995. Attore e regista, nel 2004 ha completato il corso di perfezionamento in regia presso il Teatro Stabile del Veneto, “Dalla tragedia greca al teatro del ‘900” dove ha studiato con Maurizio Scaparro, Marco Sciaccaluga, Luca De Fusco, Piero Maccarinelli e Beppe Navello. Ha seguito seminari con attori di fama internazionale come Nicholaj Karpov (Biomeccanica) dalla Scuola di Mosca; Tobias Verti (Movimento del corpo) al festival teatrale di San Miniato; Marisa Fabbri (Struttura del testo), dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico; Alan Woodhouse e Ken Rea (Educazione della voce) e Wendy Alnutt (Improvvisazione) dalla Guilldhall School of London. Ha lavorato in teatro con vari registi, al cinema con Tinto Brass e con Renato De Maria in “Paz” e in varie produzioni televisive come “C’era una volta la città dei matti”. Dal 2004 si occupa di formazione come docente di recitazione teatrale e cinematografica e dizione. Oltre ad aver firmato la regia di numerosi spettacoli.

Ciriaco Colella – Direzione Musicale

Diplomato al Conservatorio di Vicenza in Pianoforte, dal 2007 è il Musical Director presso il Soldiers Theatre, teatro stabile all’interno della base americana C.Ederle. È pianista per il progetto cabarettistico Shades, tastierista per diverse band ed ancora pianista per il quintetto Piazzolla di Sosta. Dal 2009 è inoltre docente di pianoforte e coordinatore del Progetto Musica per Istituto Comprensivo di Bassano del Grappa.

Silvia Girotto – Vocal Coach

Cantante e Insegnante di Canto e Arti Sceniche. Collabora come docente con Scuole, Università e Accademie di Arti Performative e con Compagnie di Teatro e Musical Theatre. Ha studiato Musiche Extraeuropee ad indirizzo Indologico (Conservatorio di Musica A. Pedrollo) ed è specializzata nelle discipline delle Arti Sceniche e Performative (Musical Academy). Ha studiato PNL Comunicazione e Coaching (Accademia di PNL di Andrea Zardi), ha seguito percorsi di formazione con Daniele Raggi (Metodo Raggi, Pancafit), Francesco Rapaccioli (Bunker #54), Laura Neira (Metodo Neira, Fonoenergetica), Michele Luppi, dott. Franco Fussi (La Voce Artistica), Albert Hera, Guillermo Rozenthuler (Circleland Festival), Roger Treece (Musical Fluency) e segue una formazione continua guidata dalla foniatra dott.ssa Silvia Magnani (Nuova Artec). Si occupa di Voce in ambito artistico e comunicativo, con particolare interesse rivolto a tecniche di allenamento vocale e mentale che precedono le attività in cui sono richiesti stati di Alta Performance, in particolare riguardo le vocalità estreme e sugli effetti di “sporcatura” della voce.

Caterina Ricomini – costumi

Laboratorio di formazione teatrale con Carla Stella per poi proseguire la sua formazione teatrale con “La Verità della Finzione” di Vittorio Attene. Negli anni successivi si è cimentata nella drammaturgia come autrice dell’opera “La Foto (bianco e nero sulla guerra)” e coautrice dell’opera “Mamme 3.0”, che nel 2019 vince il Premio Giuria al concorso per corti teatrali al teatro “Lo Spazio” di Roma. Grazie alle sue competenze in ambito sartoriale si è sempre occupata della creazione di costumi di scena e delle scenografie negli spettacoli a cui ha preso parte da attrice per poi cimentarsi nel ruolo di costumista e scenografa in alcune delle produzioni Dreaming, approcciandosi a stili ed esigenze differenti da mondo teatrale.

Michele Pincin – make up artist

Michele Pincin, in arte Crystal Versace, makeup artist, Drag Queen Resident del Padova Pride Village e Social Adictid. Ha frequentato la scuola professionale per parrucchieri e il corso di make up presso la Dreaming Academy conseguendo l’attestato di Makeup artist e Effetti Speciali. Ha truccato e acconciato gli invitati del Gran Ballo del Doge per 4 anni consecutivi. Ha lavorato per un noto store di cosmetici, dove era responsabile makeup e makeup artist.

Cast i 3 protagonisti:

Guido Sciarroni – Jack + Assistenza Regia

Attore, regista e performer italiano. La sua formazione nasce nel teatro con la compagnia marchigiana “Teatro Cast”, per poi approdare a Padova alla Dreaming Academy dove si diploma in Tecnico in Arti Sceniche e Performative del Musical. È stato attore teatrale e danzatore per varie compagnie tra cui Theama Teatro per “La Catasta” e E.artEScumpanis per “La Prima Pietra”. La sua formazione si muove anche verso il circo, infatti è da anni performer circense per il Padova Pride Village e Cristina D’avena; interprete dello spettacolo di circo “Siblings” della compagnia Atelier Creation diretta da Erica Fierro, è inoltre docente di teatro di strada e clowneria presso la Dreaming Academy. Si forma come narratore con la compagnia del Teatro dell’Orsa diretta da Monica Morini e Bernardino Bolzani. Affronta workshop di varia natura, dalla vocologia al teatro fisico, con professionisti come Yves Lebreton, Marco Caldiron, Michele Broglia, Matteo Belli, Aaron Dwyer, Stefano Scandaletti, Daniele Albanese e con la Hofest Shecther company. Delle sue regie possiamo citare: “Il latte dei sogni” che ha conquistato il terzo posto al festival fiorentino Storie interdette, “la morte della Pizia” che ha debuttato al Teatro Studio Uno di Roma e “Be not afraid to follow me” uno studio sulla famiglia Bertolucci in collaborazione con l’università di Siena e Ciclomaggio. È danzatore nel videoclip “Fogli di carta” presentato alla 76° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ha registrato spot pubblicitari per la Illy caffè, Salmoiraghi e Viganò. Ha interpretato Sweeney Todd, Emcee e in Nightmare Before Christmas the horror musical è il Re delle Zucche Jack Skeletron.

Sara Sarnataro – Sally + Assistente coreografa

Si avvicina in giovane età al mondo della danza classica, moderna e contemporanea. In seguito, inizia la formazione in ambito di Musical diplomandosi presso la Dreaming Academy di Padova, partecipa a diversi stage e corsi con vari performer, dimostrando passione e dedizione. Attualmente sta prendendo parte a diverse produzioni: è stata ballerina e attrice in “Un mandarino per Teo” (regia di Stefano Eros Macchi per il Teatro dell’ Inutile a Padova), attrice nella compagnia Kitchen Project presso il Kitchen Teatro Indipendente diretto da Gianni Gastaldon, ballerina dello spettacolo Playground a cura di Fernando Pasquini, attrice nello spettacolo “Morte accidentale di un anarchico” per la regia di Lahire Tortora, cantante nel progetto “Tribute Band Joan Baez” ed attrice in “Christmas Carol”.

Riccardo Sabatiello – Dr. Finkelstein + Coreografo

Ha approfondito per diversi anni lo studio della danza hip hop, house, hype, street jazz e video dance. Ha studiato musical a Bologna recitando in spettacoli inediti; in seguito, completa la sua formazione con la partecipazione a stage formativi, concorsi e lezioni con docenti specializzati. Nelle date 04/01/2013 e 26/02/2013 ballerino/cantante nello spettacolo “Musical History” prodotto da Dreaming Academy presso le sedi di RomaInDnza e DanzaInFiera; da ottobre 2013 a marzo 2014 ballerino/cantante negli spettacoli “Club Cabaresque” presso “Q lounge bar” (Padova); partecipa alla competizione “Hip Hop International” nella Megacrew “Empty Pockets” Classifi candosi al quarto posto nella categoria Megacrew; Ballerino e attore all’interno dello spettacolo “L’inghiottitoio” di Davide Antornio Pio Lo Pizzo; (2016), ballerino nel corto “Al suo posto” per la regia di Leonardo Tessarolo; (2016), attualmente ballerino per la “NoTape Crew” di Chiara Tobia.

Ensamble:

Saverio Capalbo – Lupo Mannaro

Cresciuto in Calabria, cantante/attore/ballerino Il suo percorso artistico inizia all’accademia new eurodance di Sandra Galati in Mirto (CS) all’età di 18 anni per poi diplomarsi alla MDM academy di Chiara Cattaneo Milano nel 2018, studiando anche con i più grandi del mondo del musical come: Ratan Jhaveri (supervisor Disney), Simon Lee (supervisore musicale Andrew Lloyd Webber) e Jeff Lee (Associate Director Disney Broadway). L’ambizione del musical nasce dopo aver capito che il solo canto non poteva bastare ad esprimere le sue emozioni bensì sentiva la necessità di esprimersi anche con le altre discipline. Tra le sue esperienze ricordiamo : Ballerino di flamenco per la “La Carmen” di Bizet alla EXPO 2015 Milano Ballerino per la presentazione di Capucci alla Fashion Week Milano 2017 Attualmente parte del cast artistico di “Nightmare Before Christmas – the horror musical”, produzione Dreaming.

Lucia Agostino – Strega

Si diploma presso la BSMT (Bernstein School of Musical Theater) di Bologna, accademia nazionale di musical sotto la direzione di Shawna Farrell. Dal 2012 al 2014 prende parte a numerosi spettacoli musicali: “Les Miserables” al teatro comunale di Bologna, “Sweeney Todd” (nel ruolo di Mrs Lovett), “Into the woods” con la regia di Mauro Simone, “City of Angels”, “Wild Party” con la regia di Shawna Farrell e le coreografie di Gillian Bruce, “Love Story”, “Ragtime” al teatro comunale di Bologna, “Parsifal” al teatro comunale di Bologna con la regia di Romeo Castellucci, “Next To Normal” (nel ruolo di Natalie) con la regia di Saverio Marconi e la direzione musicale di Shawna Farrell, spettacolo in cui assume anche il ruolo di assistenza alla direzione musicale. Dal 2014 collabora con il Sert presso il carcere di Sollicciano di Firenze in cui gestisce in prima persona laboratori musicali rivolti ai detenuti. Nel 2018 ottiene il master di Alta Formazione Musical presso la Bernstein School of Musical Theater, al termine del quale partecipa al musical “Company” sotta la regia di Saverio Marconi. Lavora come insegnante di canto presso la scuola di musica Playloud di Firenze. È attualmente membro del coro “Vocal Blue Trains”, attraverso cui collabora con “Sony Music italy” in “Mentre piove neve” Modà e in “Big Christmas” di Sergio Sylvestre presso Sony Music. Collabora come attrice presso il Teatro Dante di Campi Bisenzio. Fa parte del terzetto vocale femminile con band dal vivo “Le Signorine trio vocale italiano.

Roberta De Vincentis – Clown

Roberta De Vincentis, è una performer di musical, di origini pugliesi, che vive e lavora a Milano. Inizia il suo percorso all’età di 8 anni, studiando con metodologia le varie discipline della danza (danza classica, modern, contemporaneo, teatro danza, flamenco, danze caraibiche) nell’accademia ‘Tersicore’ di Brindisi diretta da Antonella Di Lecce. All’età di 18 anni avviene il suo incontro con il musical. Frequenta per un anno l’accademia Arteinscena al Politeama pratese, diretta da Franco Miseria e Simona Marchini, per poi specializzarsi e diplomarsi, nel 2018, presso la scuola Mdm Academy di Chiara Cattaneo, a Milano. Impara da professionisti del settore, quali Michael Rodgers, attore, regista e insegnante discepolo di Larry Moss, Ratan Jhaveri supervisore dei musical Disney nel mondo e Vanni Viscusi, coreografo e capo balletto di Tanz de Vampire. A renderla speciale è l’attaccamento alle sue radici, che la porta tra il 2014 e il 2015 a partecipare ad una tournée italiana di pizzica salentina con la compagnia Aracne mediterranea. Nel 2018 lavora come ballerina, nel ruolo della zingarella, per l’opera ‘la Traviata’ con il teatro Kammeroper Köln in Germania. E nel 2019 arriva a Padova, per prendere parte al nuovo allestimento del musical The nightmare before Christmas.

Mino Viesti – Zero / Spaventapasseri

inizia i suoi studi presso la Russian Ballet e prosegue il suo percorso presso la Scuola del Teatro dell’Opera di Roma. Ha fatto parte del cast del musical Notre Dame de Paris ed attualmente danzatore della Jas Art Ballet. Docente di Modern in diverse scuole d’Italia e festival.

Maddalena Strepparava – Vampiro

Studio professionale presso il liceo coreutico Michelangelo Buonarroti di Verona, dove studia danza classica, contemporanea e modern. Diplomatasi, frequenta il corso post accademico dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Dopodiché si trasferisce a Milano per studiare Musical presso la MDM Academy dove approfondisce anche il canto e la recitazione. Durante questi anni ha l’opportunità di esibirsi presso il teatro Ristori di Verona per l’opera “Le belle addormentate” in collaborazione con l’Accademia per l’opera italiana e il conservatorio dall’Abaco con la partecipazione dell’ ospite Susy Blandy. Successivamente partecipa allo spettacolo “Red Lines” di Debora Scandolara, presso il teatro Camploy.

Luca Andrea Borzacchini

Ballerino umbro, si forma negli anni a Roma con lo studio di numerose discipline della street dance e continua il suo percorso nella compagnia di contemporaneo e teatro-danza “Nankurunaisa”. Membro dei gruppi “NoTape” ed “Empty Pockets”, con i quali partecipa a numerose gare di livello nazionale. Prende parte a stage e dance camp internazionali ed in tutta Italia.

Commenta