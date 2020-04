A.N.C. Protezione Civile Ferrara

Da: Protezione Civile Ferrara

L’Associazione Nazionale Carabinieri è stata individuata dalla Caffarel S.p.A., nota azienda dolciaria, come canale privilegiato per far giungere significativamente agli operatori in prima linea e ai soggetti più deboli coinvolti nell’emergenza COVID19 un segno della propria vicinanza in questi momenti di profonda crisi.

Il Nucleo Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri Alto Ferrarese, è infatti impegnato anche nella giornata odierna nella consegna di prodotti dolciari che vogliono essere un tangibile gesto di ringraziamento che questa Azienda ha voluto dedicare a tutti coloro che stanno combattendo questa dura battaglia contro la pandemia e, tra questi, medici ed infermieri dell’Ospedale di Cona e di altre strutture sanitarie ed operative di Ferrara e provincia.

Anche al di fuori della nostra provincia, altri Centri emergenziali e semplici cittadini sospinti alla marginalità sociale nell’attuale contesto di profonda crisi sanitaria ed economica, vengono raggiunti in questa settimana Santa dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri che partendo da Ferrara, sede del Centro logistico del Coordinamento Regionale di Protezione Civile A.N.C. dell’Emilia Romagna, smistano e consegnano i prodotti pasquali donati dall’Azienda Caffarel su tutto il territorio della nostra Regione, con l’importante collaborazione dei Reparti Territoriali dell’Arma dei Carabinieri.