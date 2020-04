A.N.D.O.S. Ferrara: donazione di 500 euro all’ospedale di Cona

Da: A.N.D.O.S. Comitato di Ferrara.

A.N.D.O.S. odv (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) ha deciso di donare 500 euro a favore dell’Azienda ospedaliera-universitaria Sant’Anna di Cona per concorrere a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il bonifico è stato effettuato nella giornata di ieri dalla dottoressa Marcella Marchi, presidente del Comitato ferrarese di A.N.D.O.S. che ha dichiarato: “Come direttivo locale, confrontandoci anche con A.N.D.O.S. Nazionale, abbiamo preso la decisione di aiutare l’Ospedale ad affrontare questi momenti di difficoltà, attingendo ai fondi della nostra associazione. Questa piccola somma sarà gestita liberamente dall’Arcispedale Sant’Anna, ovviamente senza vincoli, anche se l’auspicio è che possano essere acquistati dei dispositivi di protezione, che l’Ospedale ad ora non fornisce, alle numerose pazienti che si recano in Oncologia per effettuare le chemioterapie indispensabili per la loro salute. Molte di loro sono sprovviste di mascherine e guanti, parliamo – ha specificato la presidente – di soggetti fragili ed immunodepressi, che necessitano di molte tutele e che nei corridoi incrociano varie persone potenzialmente positive. Aggiungo il plauso e la vicinanza, sia personale che a nome di A.N.D.O.S., a tutto il personale sanitario per gli sforzi eccezionali che stanno compiendo”.

