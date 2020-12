Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa ASCOM Ferrara

A Voghiera l’idea della Pro Loco con il supporto di Ascom Confcommercio e Comune

A Natale faccio il….Buono. L’idea è semplice quanto efficace. Rendere felici consumatori e negozianti. L’idea nata dalla locale Pro Loco con il supporto dell’Amministrazione comunale e di Ascom Confcommercio prevede in pratica la possibilità di donare, attraverso uno specifico “coupon” un regalo natalizio (un libro, un maglione, un profumo, una specialità enogastronomica, un trattamento estetico o dal parrucchiere….solo per fare qualche esempio) da spendere tassativamente negli esercizi di vicinato di Voghiera (al momento sono già una quindicina) individuati da un’apposita locandina.

“La campagna promozionale è in linea con quanto la Confcommercio ha inteso promuovere ossia gli acquisti nel negozio sotto casa – spiega Mauro Bondandini, presidente della delegazione Ascom di Portomaggiore nel cui territorio di pertinenza è compresa Voghiera – ed è fondamentale dare valore al rapporto tra il consumatore ed il suo negoziante di fiducia”. “Supportiamo ogni progetto volto a sostenere le attività di vicinato – ricorda Isabella Masina, assessore al Commercio ed alle Attività Produttive – e questa in specifico si inserisce subito dopo il bando per contributi a fondo perduto promosso dalla nostra Amministrazione”. La chiusura nelle parole di Lorenza Campi, responsabile della Pro Loco aggiunge:”E’ fondamentale in quest’anno così complesso e particolare essere vicini al nostri concittadini in maniera concreta e diffusa creando un circuito virtuoso che permettesse con un espressione che va di moda di fare acquisti a km zero. E quale migliore occasione dello shopping natalizio? “.

Ora non rimane che fare…i Buoni.

