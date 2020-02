“Acceleriamo l’innovazione”: Cna Ferrara presenta la Campagna Immagine e il Programma Innovazione 2020

Da: CNA Ferrara.

“Ferrara e la sua provincia hanno bisogno di un’alleanza tra le piccole e medie imprese e l’Università per far decollare l’economia e rendere il territorio più competitivo. Cna si propone di essere artefice di questa alleanza, ed è questo il messaggio che lanciamo con la campagna immagine 2020”.

Con queste parole il direttore della Cna di Ferrara Diego Benatti ha spiegato in conferenza stampa le motivazioni alla base della campagna immagine che nel 2020 caratterizzerà la Cna, intitolata “Acceleriamo l’innovazione”.

Una campagna che nasce dalle priorità che l’Associazione si è data per l’anno in corso e che passano per un’alleanza forte con il nostro ateneo: “Sono quattro – prosegue Benatti – la creazione d’impresa; l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e nel mondo imprenditoriale; servizi rivolti agli studenti universitari, che sono una parte importantissima della popolazione ferrarese; il trasferimento tecnologico”.

Jessica Morelli – imprenditrice, fotografa e esperta di comunicazione – ha realizzato le immagini che danno corpo a queste priorità: “Per visualizzare i concetti che Cna mi ha proposto, ho pensato di costruire uno sfondo in cui si incontrano il bugnato di Palazzo dei Diamanti, che rappresenta la storia della nostra città, e l’immagine della camera anecoica dell’università di Ferrara, che è un simbolo di innovazione. Su questo sfondo si muove un soggetto che non è un modello professionista, ma un imprenditore in carne e ossa che ogni giorno costruisce in azienda il proprio personale percorso di innovazione”.

Tra i soggetti della campagna immagine figura Eleonora Fiorani, imprenditrice nel settore del packaging, che ha detto: “quell’immagine rappresenta ciò che noi imprenditori facciamo ogni giorno in azienda: correre, accelerare, per emergere, risultare competitivi, dimostrare l’eccellenza di cui siamo capaci”

“Cna è un interlocutore molto importante per l’Università di Ferrara, in relazione al trasferimento tecnologico – ha detto il prof. Michele Pinelli, prorettore delegato alla Terza Missione dell’Università di Ferrara – Il rapporto con Cna è attivo da tempo, ma in questa fase si sta approfondendo e, tanto per stare in tema, accelerando: con la collaborazione su iniziative del Tecnopolo, con il sostegno ai Crowdfunding di Unife, e con la futura partecipazione a eventi dell’Università di Ferrara come il Job Career Day.. Per noi è molto positiva la decisione di CNA di inserire nella propria campagna immagine la camera anecoica , perché davvero costituisce un immagine simbolo del nostro Ateneo”.

“Il nostro territorio, attraverso le proprie imprese, è capace di esprimere qualità – ha detto in conclusione il Presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti – Nella meccanica, nel turismo, nell’agricoltura e in tanti altri settori. Con questa alleanza con l’Università intendiamo scommettere sulla possibilità che questa qualità aumenti, che le nostre aziende siano ancora più competitive e capaci di produrre reddito, lavoro e coesione sociale. E’ la strada per reagire alle difficoltà e rilanciare il territorio, in una congiuntura nazionale e internazionale certamente non favorevole ”

La campagna immagine 2020 di Cna Ferrara è stata realizzata da Jessica Morelli, fotografa e imprenditrice della comunicazione, sulla base degli stimoli e delle richieste formulate dalla Cna di Ferrara. I soggetti che compaiono nelle tre immagini elaborate da Jessica Morelli sono: Eleonora Fiorani, imprenditrice titolare di Estepack; Stefania Rubini, pittrice e ceramista; Matteo Fabbri, CEO di Tryeco 2.0.

