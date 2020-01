Ad UniFe torna Unijunior!

Da: Università di Ferrara.

Al via l’undicesimo anno accademico di Unijunior Ferrara e Rovigo – Conoscere per crescere, il ciclo di lezioni universitarie per giovani dagli 8 ai 14 anni, organizzato da Maria Grazia Campantico di Unife e da Riccardo Guidetti dell’Associazione culturale Leo Scienza.

Le prime lezioni e i laboratori, della durata ciascuna di 60 minuti, si svolgeranno domani sabato 1° febbraio a Ferrara al Polo Chimico Bio Medico (via L. Borsari, 46).

Scopriamo il programma del primo appuntamento.

Ore 15.00 (età consigliata: 8-10 anni) e ore 16.30 (età consigliata: 11-14 anni). “Ci sei? Ci siamo?”. Per affrontare l’avventura della crescita occorre acquisire e fare scorta di fiducia. Saranno giochi di collaborazione e aiuto reciproco a sollecitare nei ragazzi la curiosità dell’incontro, del riconoscimento dell’altro, del fare gruppo attraverso un agire e sentire comune. Docente: Michalis Traitsis, Centro Teatro Universitario di Ferrara.

Ore 15.00 (Età consigliata: 11 – 14 anni) e ore 16.30 (età consigliata: 8-10 anni). “Giocando con il DNA: alla scoperta della molecola della vita”. Il DNA è presente nelle cellule di qualsiasi essere vivente, ma difficilmente abbiamo l’opportunità di incontrarlo “faccia a faccia”. In questo laboratorio si potrà isolarlo facilmente dalla propria saliva in pochi minuti usando detersivo per i piatti, sale e alcol. Docente: Monica Borgatti, Dipartimento di Scienze della vita e Biotecnologie di Unife.

Ore 16.30 (età consigliata: 8-14 anni). “Tutte le città sono belle! Raccontiamoci la nostra città”. Le città hanno una propria vita, alcune molto lunga perché, soprattutto qui in Italia, molte sono sorte tanti secoli fa. Come sono cambiate durante tutti questi anni? Ti piace la città dove vivi? C’è qualcosa che vorresti cambiare o vorresti fosse più o meno presente? Scopriremo insieme la città di Ferrara, attraverso il racconto delle sue architetture, della sua forma e dei nomi delle sue strade fino ad arrivare a una riflessione condivisa sulle sue problematicità e necessità attuali, per diventare tutti custodi del luogo in cui viviamo. Docente: Romeo Farinella, Dipartimento di Architettura di Unife.

Per gli accompagnatori dei giovani allievi sarà possibile parcheggiare gratuitamente presso la struttura, con servizio bar aperto.

Per ulteriori informazioni sul programma: https://www.unijunior.it/ferrara/calendario-ferrara

Info per iscrizioni: info@unijunior.it; tel. 051/6850005.

Commenta