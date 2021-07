Tempo di lettura: 4 minuti

Abbiamo accostato due poesie di Augusto Muratori, poeta e cacciatore, che hanno in comune un elemento che, al giorno d’oggi, desta sentimenti contrapposti: l’attività venatoria.

I sensi all’erta nel maggese o nella valle, la conoscenza del territorio, la pulsione predatoria, contrastano con le riflessioni dell’uomo sulla propria esperienza col fucile: l’instabile equilibrio fra istinto, etica e passione.

Le certezze vengono spazzate via da un improvviso illuminante pensiero della figlioletta.

(Ciarìn)

I tuchìn

E iη s al végar c’al s pèrd

dóv ‘rìva l’òć,

int na scuacióna ad cana

e i stamp intóran

a stava a sptar zìt zìt.

Na buarìna l’era gnuda a bévar

int na rudà d’na màchina lì avśìn.

A santìva al sćifèl sul canalón

d’uη piviér ‘d mar

e int uη mación ad càna

cantàr una spurzlàna.

E pó tut int na vòlta

su i stampìη

cmè tirà da na fiónda

i è arivà

pagnà ad vént, i tuchìn.

I pivieri dorati (traduzione dell’autore)

E sul maggese che si perde / dove arriva l’occhio / in un capanno di canne, scoperto / con i richiami attorno / attendevo in silenzio. / Una cutrettola era venuta a bere / in un solco di ruota di automobile nei pressi. / Udivo il fischio sopra il canalone / di un chiurlo / e in un folto canneto / cantare una gallinella d’acqua. / Poi tutt’a un tratto / sopra i richiami / come scagliati da una fionda / sono arrivati / vestiti di vento, i pivieri dorati.

Tratta da:

Nuove voci della mia terra, premio letterario nazionale “Bruno Pasini”, raccolta antologica 2001-2012, Ferrara, Festina Lente, 2014.



Cumént

Mi ch’am santìva brav, tut pin d’argój,

par sèt òt quàj o du pizacarìη!

Mi ch’am faśéva iηfìη fotografàr

coη n’aliévar iη man o uη maźurìη!

Mi ch’am santìva re dal mónd, iη val,

parché a “sunàva” al sćiòp come uη viulìη!

Mi ch’a mustràva a tuti i mié trofèi

come uη campión dla bici o dal balóη,

ch’am santìva acsì fòrt, acsì cuntént,

e adès santìr mié fiòla dìram séch:

“quant póvar animài cupà par gnént!”

Commento (traduzione dell’autore)

Io che mi sentivo bravo, (tutto) pieno d’orgoglio, / per sette otto quaglie o due beccaccini! / Io che mi facevo persino fotografare / con una lepre in mano o (con) un germano reale! / Io che mi sentivo re del mondo in valle / perché “suonavo” il fucile come un violino! / Io che mostravo a tutti i miei trofei / come un campione della bici o del pallone, / che mi sentivo così forte, così contento, / ed ora sentire mia figlia dirmi senza mezzi termini: /“quanti poveri animali uccisi per niente (inutilmente)!”

Tratta da: Marco Chiarini e Luciano Montanari (a cura di), Al nòstar bel dialèt: antologia degli autori de Al Tréb dal Tridèl, Ferrara, 2G Editrice, 2012.

Augusto Muratori (Longastrino-Fe 1936)

Cresciuto fino a trent’anni a Jolanda di Savoia e Bondeno, da cinqunt’anni risiede a Imola (Bo). Impiegato di banca, compone poesie e filastrocche in dialetto ferrarese e romagnolo. Ha partecipato a concorsi provinciali, regionali, nazionali, ottenendo premi e segnalazioni. È presente in antologie quali Al nostar bel dialet… e Cento anni di poesia dialettale romagnola (1976). Ha pubblicato: Do sbalistrè imulesi sul disciolto Gruppo Balestrieri Imolesi, Acsè par rìdar dla nostra vècia Cassa satire, Al fotti d’la nona : breve saggio di indovinelli, modi di dire e proverbi dell’Imolese e della Romagna estense (1973).

Al cantóη fraréś: testi di ieri e di oggi in dialetto ferrarese, la rubrica curata da Ciarin per Ferraraitalia,

esce ogni 15 giorni al venerdì mattina. Per leggere le puntate precedenti clicca (Qui)

