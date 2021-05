Tempo di lettura: 3 minuti

Al primo concorso provinciale in dialetto ferrarese a Portomaggiore (1966) il primo premio è assegnato a Bruno Pasini con una poesia dedicata a Milva, come si evince dall’antologia 1966-1971 della manifestazione portuense.

Nella lirica spicca una sensuale figura femminile, il paesaggio al tramonto, i venti tra i filari. L’erotismo è risaltato dalla luna che illumina il mare, la Sacca, l’amante. Poi la solitudine: un passionale distacco fra musicalità e profumi del mare.

(Ciarìn)

Par na guranta

a Milva

Agh jéra int i to oć da sgranadóra

al fógh dal sól ch’al filtra int la basóra

ad dré da j’éls, bariera vérda ai vént

che i vién dal mar, quand l’onda l’è in turmént;

agh jéra int i to oć al fiór dal mal

ch’l’iηspciàva la miseria dla to val!

Na zìηgana at parév, coi cavì d’ram;

al nòstar nid al jéra uη lèt ad stram!

At luśéva i cavdìη sót’a la luna

come pigη śerbi iηcór tacà a la fronda

dla to pineta, quéla iη faza a l’onda

dal nòstar mar, che sót’a cal luśór

al s’pituràva tut d’arźént e d’or,

come la dstéśa dla to Saca d’Gòr!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dop t’at n’andàv pr’al to santiér d’carśìna,

come na bisa tra l’intrìgh dil cann,

spaciarànd coi pié scalz int l’aquastrìn…

sól… mi a vaηzàva… col cuηzèrt dil rann…

e con adòs l’udór dl’alga marina!

Per una gorese

C’era nei tuoi occhi insaziabili / il fuoco del sole che filtra nel tramonto / dietro ai lecci, barriera verde ai venti / che vengono dal mare, quando l’onda è tumultuosa; / c’era nei tuoi occhi il fiore del male / che specchiava la miseria della tua valle! / Una zingara sembravi, coi capelli di rame; / il nostro nido era un letto di paglia! / Ti luccicavano i capezzoli sotto la luna / come pigne acerbe ancora attaccate alla frasca / della tua pineta, quella di fronte all’onda / del nostro mare, che sotto quel lucóre / si dipingeva tutto d’argento e d’oro, / come la distesa della tua Sacca di Goro!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dopo te ne andavi per il tuo sentiero di carice, / come una biscia tra l’intrigo di canne, / sguazzando coi piedi scalzi nell’acquitrino… / solo… rimanevo… col concerto di rane… / e con addosso l’odore d’alga marina!

Tratto da: Poesia dialettale ferrarese : antologia dei componimenti poetici premiati e segnalati a Portomaggiore nei concorsi 1966-1971, Ferrara, SATE, 1972.

Bruno Pasini (Massafiscaglia 1916 – Ferrara 1999)

