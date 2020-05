Tempo di lettura: 4 minuti

Bruno Pasini: poeta in dialetto ferrarese fra i più importanti e rappresentativi.

La sua poetica spazia dai temi dell’amore, alla drammaticità esistenziale, alla morte. L’autore sa esprimere con intense suggestioni i colori, le voci, gli odori del paesaggio rurale e del Delta. Coglie con sensualità, nelle immagini delle stagioni, nostalgie, personaggi, emozioni.

In questa poesia evoca, complici i piumini di maggio, un corteggiamento antico e il sorriso della primavera.

(Ciarìn)



La név ad Magg

Ad Alfonso Ferraguti

I vién col vént ad Magg, butà dai piòpp, [1]

dai sàlas di curtìl dla mié zzità,

che i pianz su i mur,

a rént a il pòrt e ai scur,

com candliér d’un vérd sémpr’ impizzà.

Jè i biànch plumìn dl’amór, jè il mill parpàj

che i vént purtànd i ssnùma, sula scorta

di amrùs d’na volta, quand ai dì di Mai

i lassava i bèj fiur da porta in porta. [2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

D’in zzima d’un balcon, su ‘na ringhiéra,

la pògia i sò bèj pum ‘na bèla mòra…

l’am guarda e l’am surìd… l’è primavera!

La neve di maggio

Vengono col vento di maggio, rilasciati dai pioppi, / dai salici dei cortili della mia città, / che piangono sui muri, / aderenti alle porte e agli scuri, / come candelieri di un verde sempre acceso. / Sono i bianchi piumini dell’amore, sono le mille farfalle / che i venti muovono come una carezza, come / i morosi d’un tempo, quando nei giorni di maggio / lasciavano bei fiori di porta in porta, /

Sopra ad un balcone, su una ringhiera, / appoggia i suoi bei pomi una bella mora… / mi guarda e mi sorride… è primavera!

[1] Sono i “pappi” dei fiori, specie di batuffoli cotonosi, caratteristici principalmente dei pioppi e che servono per facilitare la dispersione dei semi ad opera del vento (disseminazione anemofila).

[2] In certe zone della campagna ferrarese, alcuni vecchi, in riferimento a questo singolare e caratteristico messaggio d’amore, ricordano e citano ancora un noto e popolare aforisma: “Molti vòlt, int al dì dl’Assénsa, as porta al Mai a chi an al pénsa”.

Tratto da: Bruno Pasini, Tra i zunch e il cann. Poesie dialettali ferraresi, Ferrara, SATE, 1967.

In copertina: Nemesio Orsatti, Palude, acquaforte.

Bruno Pasini (Massafiscaglia 1916 – Ferrara 1999)

Laureato in Scienze Agrarie, direttore dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ferrara. Autore di scritti di carattere tecnico-agrario e saggi sul rapporto fra lingua e dialetto. Ha pubblicato le sillogi poetiche Tra i zunch e il cann (1967) e Lamént par Nani (1980) che assieme a Fiùr salvàdagh sono confluite nella raccolta Vós dla mié tèra (1983). Stampate postume ne Il canto del cigno (2001) le poesie inedite.

