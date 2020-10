Tempo di lettura: 4 minuti

Per conto del settimanale diocesano La Voce di Ferrara, Dino Tebaldi attraverso la corrispondenza con i lettori cura, nel 1983, una originale ricerca sulle preghiere dialettali locali. Il colloquio col pubblico produce sorprendenti testimonianze sulla religiosità popolare: scadenze liturgiche, cantilene infantili, invocazioni sacre e profane. Dei testi raccolti poi in volume, si offrono alla lettura quattro esempi con le traduzioni in italiano del curatore.

Madòna piculìna

Madòna piculìna

ch’la s’aliéva la matìna

par andàr ala piléta

a tór l’acqua banadéta:

par lavar’s man e viś,

par andàr iη paradìś.

Madonna piccolina

Madonna piccolina / che si leva alla mattina / per andare alla piletta / alla fonte benedetta: / per lavarsi mani e viso, / per andare in paradiso.

La campana ad fra’ Simón

Din, dan, dón,

la campana ad fra’ Simón

tut’i dì la sunàva,

tut’i dì la guadagnava:

guadagnava uη par ‘d capùn

da purtàr ai sò padrùn.

I sò padrùη non gh’jéra,

agh jéra l’Adriana

ch’la sunàva la campana.

La campana la jéra róta;

tri putìn j gh’jéra sóta.

Tri putìn j gh’jéra sóta,

ch’j ciamàva cagnulìη

(cagnulìη: bao, bao),

al gatìη (miao, miao),

al galét (chichirichì):

salta sù, putìη,

ch’l’è dì.

La campana di fra’ Simone

Din, dan, dón, / la campana di fra’ Simone / tutti i giorni suonava, / tutti i giorni guadagnava: / guadagnava due capponi / da portare ai suoi padroni. / I suoi padroni non ci stavan, / ma ci stava l’Adriana / che suonava la campana. / La campana era rotta; / tre bambini eran sotto. / Tre bambini eran sotto, / che chiamavan cagnolino / (cagnolino : bao, bao), / il gattino (miao, miao), / il galletto (chicchirichì). / Bimbo, ora alzati, / che s’è fatto dì.

Sant’Antòni dal buśghìη

Sant’Antòni dal buśghìη,

chì aη gh’è paη,

chì aη gh’è viη,

chì aη gh’è legna da bruśàr:

Sant’Antòni, cum égna da far?

Sant’Antonio del porcellino

Sant’Antonio del porcellino, / qui non c’è pane, / qui non c’è vino, / qui non c’è legna da bruciare: / Sant’Antonio, come dobbiamo fare?

San Cristòfar grand e gròs

San Cristòfar grand e gròs

ch’al purtàva al mónd adòs,

l’acqua santa ala zintùra:

banadì ‘sta creatura.

Creatura bèla e bòna:

l’acqua santa a chi la dóna.

A la dón a vu, san Piér,

(ch’al gh’ha il ciàv

da vèrźar al ziél).

Va veràndo, va seràndo,

la Madonna va chiamando:

va chiamando Gerusalèm

ch’l’aη gh’ha né fasa, né mantèl

da infasàr cal Gesù bel.

Gesù bel, Gesù Maria:

am arcmànd l’anima mia.

San Cristoforo grande e grosso

San Cristoforo grande e grosso / che portava il mondo addosso, / l’acqua santa alla cintura: / benedite questa creatura. / Creatura bella e buona: / l’acqua santa a chi la dona. / Io la dono a voi, san Pietro, / ( che ha le chiavi / per aprire il cielo). / Va aprendo, va chiudendo, / la Madonna va chiamando: / va gridando Gerusalemme / che non ha fasce, né mantello / per fasciare il Gesù bello. / Gesù bello, Gesù Maria: / raccomando l’anima mia.

Tratte da: Dino Tebaldi, Madòna piculìna : preghiere dialettali ferraresi della tradizione popolare, Ferrara, “Voce di Ferrara”, 1984.

Dino Tebaldi (Jolanda di Savoia 1935 – Ferrara 2004)

Maestro elementare, tipografo, studioso di storia e tradizioni locali, cultore del vernacolo ferrarese. Come giornalista ha collaborato, fra gli altri, al Resto del Carlino e alla Voce di Ferrara. Ha insegnato italiano nel carcere e fra gli zingari. I suoi molteplici interessi lo hanno portato a scrivere degli argomenti più diversi: dal Palio di Ferrara al fiume Po, dai poeti dialettali all’istruzione primaria, dalle bellezze della città all’editoria ferrarese. Molti i suoi testi, stampati fuori commercio solo per amici e biblioteche, erano autografati con il riconoscibile inchiostro verde.

Delle innumerevoli pubblicazioni si citano: Il dialetto ferrarese nella scuola elementare (1982), Proverbi dialettali per tutte le stagioni (1983), Par Frara còl dialèt : antologia degli autori de “Al tréb dal tridèl” (1998).

Cover: S. Antonio abate, via del Gambone, Ferrara. Foto di M. Chiarini

