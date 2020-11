Tempo di lettura: 7 minuti

La figura materna vista da due autrici ferraresi.

La prima, Graziella Vezzelli, rivede la mamma indaffarata e sporca di bianco o di nero; ne rivede le mani premurose nelle faccende di casa, negli affetti, nel lavoro. E riassapora nel ricordo carezze e baci.

La seconda, Graziella Rossi, pur consapevole della difficile vita della madre vissuta tra patimenti, fame e guerra, confessa in un canto dolente il proprio bisogno di tenerezza, mai appagato.

Ill to maη

Am li arcòrd ill to maη, mama,

sémpar svelti e alźiéri,

come sparpài sóra ‘η źardìη

mai stufi ‘d vulàr.

Sémpar sicuri, int ill caréz

e int al lavór.

Am li arcòrd, impgnà,

con gùcia e fil par arpźàr

pagn unèst e puvrìt,

o intrigà int la tié dla roca a filàr

par tèsar tela ‘d burazìna

ruvida come la vita d’i to temp.

A li rivéd iηfarinà

par impastàr pan o gratìn,

e tinti ad calìźan,

tra i cavdùn dal camìη,

par atizàr al zòch

quand al calàva ‘d vampa.

Ill to maη, mama,

am par ad sentirli aηcora

tramèz ai mié cavì

par farm ill tréz,

o sóra la mié front

par misuràr la fiévra,

e ill to dida freschi

sóta al mié barbùz ad putìna

par alzàram la faza

e darm uη baś.



Le tue mani (traduzione dell’autrice)

Rammento le tue mani, mamma, / sempre svelte e leggere, / come farfalle in un giardino / mai stanche di volare. / Sempre sicure, nelle carezze / e nel lavoro. / Le ricordo, alacri, / con ago e filo rappezzare / abiti poveri e onesti, / o alle prese con la rocca, / tessere, filando, tela grezza, / ruvida come la tua vita vissuta. / Le rivedo bianche di farina / lavorare pane o pasta, / e nere di fuliggine, / tra gli alari del camino, / per attizzare il ciocco / di legno che s’andava spegnendo. /

Le tue mani, mamma, / mi pare ancora di sentirle / tra i miei capelli / per farne trecce / o sulla mia fronte / se scottava, / e le tue dita fresche / sotto il mio mento di bimba, / a sollevarmi il volto / per darmi un bacio.

Tratto da: Nuove voci della mia terra, premio letterario nazionale “Bruno Pasini”, Ferrara, Festina Lente, 2014.

Graziella Vezzelli (Portomagggiore 1936 – 2012)

Commerciante di abbigliamento intimo, conduceva il negozio “Graziella” a Portomaggiore. Ha pubblicato la raccolta poetica Grap ad Stéll (2007). Altre sue poesie sono inoltre presenti nelle antologie dei concorsi dialettali nei quali ha ricevuto numerosi premi e segnalazioni.

At jér dura

At jér dura

mai ‘n abràz,

surìś póchi e mai uη baś…

che mi ‘m arcòrda.

At jér dura

parché la vita niént l’at ha sparamià:

fam, miseria, guèra e smaηgaηlà;

t’jé rastàda seηza mama a nóv ann

e a diéś, sùbit a zarcàrt al pan,

iη meź ai spròch a spigàr,

a sédaś iη fabrica a lavuràr.

At jér dura

A źnóv ann t’ha pèrs al prim putìn

e, al témp dal “fàssio” e dl’oli ad rizìη,

con mié pàdar su iη muntagna,

t’andàvi, ad nòt, a rubàr iη campagna

ill patàch e al furmantón d’i fituàri

e al zùcar dl’”Eridania” sui binari.

At jér dura

La par ‘na fòla, la par… fantasciéηza

ma ‘na fòla indóv ti, mama, at iéri al león

ach difendéva la so tana co’ i uηgióη;

‘na dòna ch’ha fat la “Resisteηza”

e, al gióran dla vitòria,

lè córsa in piazza a far la stòria.

At jér dura

Al benèsser l’è rivà

coi cavì griś e la traηquilità;

ma i ann int ha briśa viηcà,

la scòrza la t’è vaηzada

e, sol coη la bóca, at fasévi qualch ridàda.

At jér dura

Adès che t’aη gh’jé più, purtròp,

adès che più al témp al pasa

e più am vién al gróp,

adès ch’a jò capì tut, finalmènt,

an pós più dìrat quél ch’a sént

e a spandrév tut i mié baiòch

par védar al surìś int i tò òć.

At jér dura!

Eri dura (traduzione dell’autrice)

Eri dura / mai un abbraccio, / sorrisi pochi e mai un bacio… / che mi ricordi. /

Eri dura / perché la vita niente ti ha risparmiato: / fame, miseria, guerra e manganellate; / sei restata senza mamma a nove anni /e a dieci, subito a cercarti il pane, / in mezzo ai campi a spigolare, / a sedici in fabbrica a lavorare. /

Eri dura / A diciannove anni hai perso il tuo primo figlio / e ai tempi del fascismo e dell’olio di ricino, / con mio padre su in montagna, / andavi, di notte, a rubare in campagna / le patate e il frumento degli affittuari / e lo zucchero dell’Eridania sui binari. /

Eri dura / Sembra una fiaba, pare… fantascienza / ma una favola dove tu, mamma, eri il leone / che difendeva la sua tana con le unghie; / una donna che ha fatto la “Resistenza” / e, il giorno della vittoria, / è corsa in piazza a fare la storia. /

Eri dura / Il benessere è arrivato / coi capelli grigi e la tranquillità; / ma gli anni non ti hanno piegata, / la scorza ti è rimasta / e, solo con la bocca facevi qualche risata. /

Eri dura / Adesso che non ci sei più, purtroppo, / adesso che più il tempo passa / e più mi viene il magone, / adesso che ho capito tutto, finalmente, / non posso più dirti quello che sento / e spenderei tutti i miei soldi / per vedere il sorriso nei tuoi occhi. / Eri dura!

Tratto da: Scrittori dialettali di casa nostra : terzo concorso letterario “Mario Roffi” in vernacoli provinciali, a cura della Circoscrizione via Bologna, Ferrara, Comune di Ferrara, 1999.

Graziella Rossi (Ferrara 1940 – 2012)

Capufficio al Comune di Ferrara, appassionata lettrice di gialli e di fantascienza, componeva rime e zirudele in occasioni conviviali. Partecipando a concorsi dialettali ha ottenuto lunsinghieri riconoscimenti. Autrice di Piera, autobiografia romanzata stampata in proprio.

Cover: Maternità (particolare), pastello di Laura Govoni.

