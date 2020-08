Tempo di lettura: 4 minuti

Un piccolo fiore spuntato sull’asfalto è l’occasione, per Francesco Benazzi, di esprimere temi del suo mondo poetico: la diversità, la sensibilità per l’ambiente, la meraviglia improvvisa. Il profumo di un ciclamino si contrappone ai fumi della città.L’autore si è cimentato anche in traduzioni dialettali, ad esempio dal canto XVIII dell’Orlando furioso l’episodio di “Cloridano e Medoro”, oltre ad altri brani sempre di Ludvìg (l’Ariosto).

Uη ciclamìη

Propia iηcòst a cal mur c’l’è dur e fred,

ad co d’uη marciapié quaś sempr a l’òra,

vśin a l’asfàlt, a fiaηc ad un tumbìn,

d’impruvìś l’àltar dì è spuntà fóra

uη fior ad ciclamìη.

– Vdiv, agh son aηca mi -, a par c’al diga,

– Lasèm indùv a sóη, briśa strapàram

a stal filìn ad vita che i m’a dà;

cuηfrónt ai mié fradié più furtunà,

piantà dentr int uη vaś o int uη źardìn,

am sent uη bastardìη.

Lasèm filtràr cal poc d’aria spuzlénta

c’a pósa vivr almen aηch sól pr un dì;

a sarò uη bastardìη, ma aηch mis acsì,

da tut chi altr èsar

la mié sort l’an è briśa difarénta. –

Ben, da cal dì, quand am tróv iηcastrà

int uη ruglòt ad màchin, o iηvlà

dai tub ad scapamént e iη meź ai fum,

am par sempr ad santìr al so profum.

Un ciclamino (traduzione dell’autore)

Contro quel muro che è duro e freddo, / in fondo a un marciapiede quasi sempre in ombra, / vicino all’asfalto, a lato di un tombino, / d’improvviso l’altro ieri è nato / un fiore di ciclamino. / – Vedete, ci sono anch’io – sembra che dica, / – Lasciatemi dove sono, non strappatemi / a quel tenue filo di vita che mi hanno dato; / rispetto ai miei fratelli più fortunati, / piantati dentro un vaso o in un giardino, / io mi sento un bastardino. / Lasciatemi respirare a fatica quel po’ d’aria puzzolente, / che possa vivere almeno solo un giorno; / sarò sì un bastardino, ma anche nella mia / condizione, la mia sorte non è differente da / quella di tutti gli altri esseri. – / Ben, da quel giorno, quando mi trovo incastrato / fra le macchine o sotto il tiro dei tubi di / scappamento e in mezzo ai fumi, / mi sembra sempre di sentire il suo profumo.

Tratto da: Francesco Benazzi, Mi, Frara e Ludvìg, Ferrara, La Carmelina, 2010.

Francesco Benazzi (Ferrara 1923 – 2019)

Insegnante di lettere negli istituti superiori cittadini, ha partecipato a numerosi concorsi letterari dialettali conseguendo premi e segnalazioni. Appassionato di musica classica ha tenuto corsi di cultura musicale e guida all’ascolto. Collaboratore della rivista L’Ippogrifo del Gruppo Sscrittori Ferraresi e membro de Al Tréb dal Tridèl – Cenacolo Dialettale Ferrarese. Ha pubblicato fra l’altro Come scrivere 180 lettere al direttore senza mai ricevere risposta : lettere alla “Nuova Ferrara” e al “Resto del Carlino” & scritti vari (2015) stigmatizzando con versatilità, senso civico e ironia aspetti della vita cittadina.

