Tempo di lettura: 4 minuti

Il leggendario supplizio sulla graticola di San Lorenzo ed i fenomeni astronomici delle Perseidi nel periodo estivo hanno ispirato artisti e letterati. Molto noti, ad esempio, sono la poesia X agosto di Giovanni Pascoli e il dipinto San Lorenzo di Francisco de Zurbaràn all’Ermitage di San Pietroburgo.

Anche alcuni nostri autori, rievocando le piaghe del santo, le stelle cadenti, i desideri da esprimere in silenzio, hanno rappresentato in dialetto le loro emozioni.

Ecco l’accenno devozionale di Alessandro Corazza (Portomaggiore 1932) in:

Saη Luréηz da la calùra

….

Strisci luśénti ach vóla… sparpajà,

e ch’il sparìs int uη suspìr struzà;

bruśadur fréschi fréschi su pèll viva:

il piàgh ad Saη Luréηz, ech il s’arvìva!

…..

Striscie lucenti che volano… sparpagliate, / e che scompaiono in un sospiro strozzato; / bruciature fresche fresche su pelle viva: / le piaghe di San Lorenzo (le stelle cadenti), ecco si ravvivano!

Ancora, la dimensione affettiva di Alberto Ridolfi (Ferrara 1931- 2012) in;

Saη Luréηz

….

Stasìra

l’è la nòt ad Saη Luréηz.

A sén vanzà alvà

a guardàr in su,

zarcànd ad cójar

na vìrgula, int al ziél,

in mèź a tuti chi puntìn.

…..

Stasera / è la notte di San Lorenzo. / Siamo rimasti alzati / a guardare in su, / cercando di cogliere / una virgola, nel cielo, / in mezzo a tutti quei puntini.

Infine, la sfera intimista di Liana Medici (Copparo 1930 – 1992)

La not ad Saη Luréηz

Mo che scuηvulzimént iη ziél stasìra,

as a scumbìna tut al firmamént,

squaśi ho paura e a sént la testa ‘ch źira

par stal spetàcul màgich e impunént.

Tut j ann aspèt sta not ad Saη Luréηz

int uη mié nić segrèt fra l’erba spagna

e, par la mié racòlta d’esperiéηz,

a guard, a guard, stand ztésa int la campagna!

Il viàźa il stél in tgnùda da graη sira

con di vestì brilànt e risplendént

la cóa luηga a luηgh al ziél is tira

cumè dil dam, ad quéli dal zinchzént.

Mo cusa pagarésia pr’èsar là

tra cal brilór ad pólvar sideràl

vulàr iηsiém a lor iη libartà

seηza cascàr e seηza fàram mal!

Qualcdùη lasù l’ha vist e l’ha capì

tuta sta vója ach gh’éa ad cal luśór

e una briśulìna al m’n’ha spedì:

una bacióśla ‘ch’m’è vulà in s’al cuór!

La notte di San Lorenzo

Ma che sconvolgimento in cielo stasera, / si scombina tutto il firmamento, / quasi ho paura e sento la testa che gira / per questo spettacolo magico e imponente. /

Tutti gli anni aspetto questa notte di San Lorenzo / in una mia nicchia segreta fra l’erba medica / e, per la mia raccolta di esperienze, / guardo, guardo, stando distesa nella campagna. /

Viaggiano le stelle in abbigliamento da gran sera / con vestiti brillanti e risplendenti / la lunga coda lungo il cielo si tiran dietro / come delle dame, di quelle del ‘500. /

Ma cosa pagherei per esser là / tra quel brillìo di polvere siderale / volare insieme a loro in libertà / senza cadere e senza farmi male. /

Qualcuno lassù ha visto e ha capito / tutta questa voglia che avevo di quel lucore / e una briciolina me ne ha spedito: / una lucciola che mi è volata sul cuore!

Tratta da: Liana Medici Pagnanelli ; Bruno Veronesi, Atmosfera padana, Copparo : Lions Club, Copparo, 1990.

(Altre notizie biografiche su Liana Medici Pagnanelli nel Cantóη Fraréś del 5 giugno 2020)

Per concludere un detto popolare:

“Par Saη Luréηz na graη calùra, par Saη Vizéηz na gran fardùra: l’un e l’àltar póch i dura.”

Per San Lorenzo (10 agosto) una gran calura, per San Vincenzo (22 gennaio) un gran freddo: l’uno e l’altro poco durano.

Al cantóη fraréś: testi di ieri e di oggi in dialetto ferrarese, la rubrica curata da Ciarin per Ferraraitalia, esce al venerdì mattina.

Per leggere le puntate precedenti clicca [Qui]

Cover: Canonica della chiesa di S. Lorenzo, Ducentola (Fe). Foto di M. Chiarini, 2016.

Commenta