La vigilia è un giorno di aspettative. La vigilia di Natale è attesa, suono di campane, fede, rito e leggenda. Per rendere l’atmosfera nell’aria a Luciana Guberti non servono tante parole, l’invito è lasciarsi trasportare. In una seconda poesia l’autrice si interroga sul perchè pensa e parla in dialetto: i ricordi dell’infanzia, le espressioni dei familiari, il richiamo del focolare, gli angoli del paese sono le radici della sua esistenza.

La vźìlia ad Nadàl

l’è uη gióraη speciàl..!

T’al sént int la źént+

chi’è tuti cuntént

i t’al diś ill campàη

che a festa li sóna

da vśin e luntàn.

I t’al diś i culór e tant lampadìη

che i s’impìza e i sa śmorza

su fnèstar e zardìη.

La vźìlia ad Nadàl

l’è uη gióraη speciàl…

parché a meźanòt i’ànźul dal ziél

i’arcòrda a la źént,

cmè cla nòt ai pastór,

che a nas nòstar Sgnór

int na stala, col fréd, seηza gnént!

Ma iη véta ala stala

agh’è granda na stéla

coη la cóa luśénta

c’la fa luś aηch par déntar,

e par chi vol capìr,

aη gh’è àltar da dir..!

La vigilia di Natale

La vigilia di Natale / è un giorno speciale..! / Lo senti nella gente / che è tutta contenta, / te lo dicono le campane / che suonano a festa / vicino e lontano. / Te lo dicono i colori e tante luminarie / che si accendono e si spengono / sulle finestre e nei giardini. / La vigilia di Natale / è un giorno speciale… / perché a mezzanotte gli angeli del cielo / ricordano alla gente, / come quella notte ai pastori, / che nasce il nostro Signore / in una stalla, col freddo, senza niente! / Ma in cima alla stalla / c’è grande una stella / con la coda lucente / che fa luce anche dentro, / e per chi vuol capire, / non c’è altro da dire..!

Parché al dialèt

“Parché iη dialèt?” al m’à dmandà uη profesór un dì.

Mi, lì par lì, ag ho rispòst: “Parché l’im vien acsì!”.

Ma la risposta giusta, da dar al profesór,

l’era lugàda déntar int al me cuór

e al n’è sta fàzil niaηch par mi, capìr par ben,

al parché acsì l’im vien.

Al me scrìvar in dialèt l’è turnàr int la cuna,

l’è la téta ad me mama,

l’è ciuciàr in sla tomàna

e acsì pulacìda, far aηch uη sunìη,

col me zié e me mama clì zcór piaη pianiη…

L’è al profum dill ciapeli iη sla piastra dla stùa,

l’è l’udór dla calìźna dal camin ad ca’ tóa,

l’è me fradèl, coη mi sóra ill spal,

ch’à rid e al cmand cmè s’al fuss uη cavàl.

L’è me babo c’al riva coη zastìn ad sfuracèl,

l’è me mama c’la sténd coη corda e furzèl.

L’è la Madona ad piazéta, coη set spad int al cuór,

c’l’at guarda int i oć seηza raηcór,

i’è ill radìś dla me vita, iηgumbiàdi int al pet,

che quand i fa uη fiór al zcór in dialèt.

Perché il dialetto

“Perché in dialetto?” mi ha chiesto un giorno un professore. / Lì per lì, gli ho risposto: “Perché mi vien così!”. / Ma la risposta giusta, da dare al professore, / era nascosta dentro al mio cuore / e non è stato facile neanche per me capire bene, / perché così mi viene. / Il mio scrivere in dialetto è tornare nella culla, / è la tetta di mia mamma, / è succhiare sull’ottomana / e così appollaiata, fare anche un sonnellino, / con mia zia e mia mamma che parlano pianino… / È il profumo di fette di frutta sulla piastra della stufa, / è l’odore di caligine del camino di casa tua, / è mio fratello, con me sulle spalle / che rido e lo comando come fosse un cavallo. / È mio babbo che arriva con un cestino di spugnole, / è mia mamma che stende con corda e forcella. / È la Madonna della piazzetta, con sette spade nel cuore, / che ti guarda negli occhi senza rancore; / sono le radici della mia vita, aggrovigliate nel petto, / che quando fanno un fiore parla in dialetto.

Tratte da: Luciana Guberti, La piazéta, poesie recitate dall’autrice, CD, Modena, Forte House, 2006.

Luciana Guberti

(Bondeno 1935) Orologiaia di Bondeno, con la famiglia ha condotto per anni lo storico negozio laboratorio avviato dal padre Leonello nel 1926 e ubicato int al Stracantón (angolo via Turati). Inizia scrivendo zirudele per gli amici e in parrocchia. Socia del Tréb dal Tridèl, ha ricevuto riconoscimenti e premi in concorsi provinciali e regionali.

Cover: Davanzale invernale, foto di Marco Chiarini

