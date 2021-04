Tempo di lettura: 3 minuti

Muzio Chiarini ricorda un episodio del passato ovvero la morte di un operaio, coetaneo dell’autore, avvenuta in una fabbrica del suo paese: il grido indicibile, il corpo inerte, la desolazione intorno. I versi serrati del poeta emozionano ancora. Quasi un monito: come allora morti bianche, incidenti sul lavoro e norme di sicurezza disattese sono tutt’oggi troppo spesso frequenti.

Poesia 1° classificata al XIII Concorso Letterario MARIO ROFFI in vernacoli provinciali 2009 – Ferrara.

(Ciarìn)

Al caminóη

Al jéra meźdì iη punt

d’un dì d’agost caldìsim,

quand uη vèrs straziànt

l’à rimbumbà int l’intèran

dal caminón dla fabrica

con l’impàt a tera

dal corp rastà iηmobil

d’Imerio De Maria.

Al jéra meźdì iη punt

d’un dì d’agost caldìsim.

L’avéva sol sedģ àn

Imerio De Maria,

al frut d’una miseria

ad fam, ch’la gh’à impedì

ad cuntinuàr la scola

e dand mod a l’impresa

d’asùmral tut iη négar.

Al jéra meźdì iη punt

d’un dì d’agost caldìsim

quand al dirìt ad vita

d’Imerio De Maria

al l’à dal mónd scaηzlà.

Agh è rastà, dla fabrica,

uη pèz ad caminóη.

D’atóran agh crés l’erba,

l’è sol desolazióη

sota a j’òć d’na via

intitulàda, in dedica,

“a Imerio De Maria”.

La ciminiera

Era mezzogiorno in punto / di un giorno d’agosto caldissimo, / quando un urlo straziante / è rimbombato nell’interno / della ciminiera della fabbrica / con l’impatto a terra / del corpo rimasto immobile / di Imerio De Maria. / Era mezzogiorno in punto / di un giorno d’agosto caldissimo. / Aveva solo sedici anni / Imerio De Maria, / il frutto di miseria / e di fame, che gli ha impedito / di continuare la scuola, / dando modo all’impresa / di assumerlo tutto in nero. / Era mezzogiorno in punto / di un giorno d’agosto caldissimo / quando il diritto di vita / di Imerio De Maria / è stato cancellato dal mondo. / È rimasto, della fabbrica, / un pezzo di ciminiera. / Intorno ci cresce l’erba, / è solo desolazione / sotto gli occhi di una via / intitolata, in dedica, / “a Imerio De Maria”.

Tratto da: Marco Chiarini e Luciano Montanari (a cura di), Al nòstar bel dialèt: antologia degli autori de Al Tréb dal Tridèl, Ferrara, 2G Editrice, 2012.

Muzio Chiarini (Consandolo 1919 – 2021)

Personaggio discreto e di “innata eleganza” (come lo descriveva Iosè Peverati), appassionato di disegno e fotografia. Ha condotto per anni il negozio di famiglia Edicola e tabacchi. Scrivendo in lingua e in dialetto ha partecipato a concorsi locali e nazionali, ottenendo riconoscimenti, segnalazioni, premi.

Oltre a pubblicare in antologie e periodici sono uscite le raccolte poetiche Più non canta la cicala (1987) Par star un póch insiém (1999), e postumo Nel nostro cuore (2010).

Al cantóη fraréś: testi di ieri e di oggi in dialetto ferrarese, la rubrica curata da Ciarin per Ferraraitalia, esce ogni 15 giorni al venerdì mattina. Per leggere le puntate precedenti clicca [Qui]

In copertina: Ciminiera a Pontelagoscuro – foto di Marco Chiarini, 2021



Commenta