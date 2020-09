Tempo di lettura: 3 minuti

L’abbattimento di un olmo (ulmus campestris), pianta un tempo molto presente nella pianura padana, per Baiolini è motivo di riflessione sul rapporto fra l’uomo e la natura, sulla trasformazione del paesaggio. Quell’albero emanava forza, meraviglia, protezione. Un legame antico e profondo col mondo vegetale spezzato in nome di un po’ di raccolto in più.

L’ólma

Pr’uη pugn ‘d furmént,

par dó biétul iη più,

t’at jé ciamà cuntént:

l’ólma, cla grànda at à abatù.

La jéra ‘η riferimént viv,

l’as guardàva da sota iη su

e fadìga jéra cuntàr j’uślìη

ch’agh bazigàva o j’és al nid lasù.

Mi a l’amiràva iη siléηzi,

ch’agh fus mi sól o coη j’amìgh:

maravié dla natura, pina ‘d frid,

gnu su int la val, int al graη spazi!

Nisuη séva dir parché

l’as catés vèrs a la “Mòta”

o se qualcùη l’avìs piantà,

parché i la rispetés la źént d’una volta.

E cla ciòlda rùźna, a testa schiza,

η’jérla forse lì par na barca stràca?

Dòp la “Mòta”, la tèra quaś bianca,

ill ca’ ill jéra sól iη luntanàηza.

Zént ann l’agh éva e fórsi più,

no vént, no tempuràl o àltar,

uη cuntadìη? No! Uη bàrbar

al l’à abatù!

L’olmo

Per un pugno di grano, / per due bietole in più, / ti sei chiamato contento: / l’olmo, quello grosso, hai abbattuto./

Era un riferimento vivo, / lo si guardava da sotto in su / e faticoso era contare gli uccelletti / che vi bazzigavano o con il nido lassù. /

Io l’ammiravo in silenzio, / che fossi solo o con gli amici: / meraviglia della natura, piena di ferite, / cresciuto nella valle, nel grande spazio! /

Nessuno sapeva dire perché / si trovasse verso la “Motta” / o se qualcuno l’avesse piantato, / perché lo rispettassero i vecchi di un tempo. /

E quel chiodo rugginoso, a testa piatta, / non era forse lì per una barca stanca? / Dopo la “Motta”, il terreno quasi bianco, / le case erano solo a distanza. /

Cento anni aveva o forse più, / non il vento non il temporale o altro, / un contadino? No! Un barbaro / l’ha abbattuto!

Tratto da Luigi Vincenzi (a cura di), Nòz d’arzént col nòstar bèl dialèt, Ferrara, Tréb dal Tridèl, 2007.

Romano Baiolini (Jolanda di Savoia 1927 – Codigoro 2010)

Agronomo. Da sempre attento ed instancabile ricercatore del lessico e delle forme espressive del dialetto locale, ha pubblicato il Saggio di dizionario etimologico del dialetto ferrarese, Ferrara, Edizioni Cartografica, Ferrara, 2001. Ha aggiornato continuamente i suoi repertori avvalendosi della collaborazione di Floriana Guidetti e altri. Fra le sue opere successive: Vocabolario del dialetto ferrarese (2004), Vocabolario del lagotto (2005), Saggio di grammatica comparata del dialetto ferrarese (2005), Nuovo vocabolario storico-etimologico del dialetto ferrarese (2008).

Al cantóη fraréś: testi di ieri e di oggi in dialetto ferrarese, la rubrica curata da Ciarin per Ferraraitalia, esce ogni 15 giorni al venerdì mattina. Per leggere le puntate precedenti clicca [Qui]

Cover: L’olmo del Parco Massari, Ferrara. Foto di M. Chiarini (settembre 2020)

Commenta