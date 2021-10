AL CENTRO COMMERCIALE IL CASTELLO: dal 30 Settembre nasce una nuova libreria a Ferrara

Tempo di lettura: 3 minuti

da: Ufficio Stampa Librerie Coop

Dal 30 settembre UNA NUOVA LIBRERIA A FERRARA. Targata LIBRERIE.COOP la catena di librerie di Coop Alleanza 3.0, ARRIVA nel centro commerciale IL CASTELLO offrendo AI SOCI E AI CONSUMATORI UNA VERA E PROPRIA LIBRERIA ALL’INTERNO DELL’IPERMERCATO, un formato sperimentato con successo nel 2017 a Ravenna e da giugno a Pescara.

Sarà a tutti gli effetti una vera e propria LIBRERIA con assortimento di catalogo, proprio come le oltre 30 librerie della catena presenti nei centri storici o nelle gallerie commerciali. 20 mila i titoli presenti in 275 metri quadrati e 4 i librai professionisti. L’attuale corner, molto apprezzato dai soci e dai clienti diventa una VERA LIBRERIA dove i volumi saranno esposti in modo chiaro e leggibile, la vendita sarà assistita da librai esperti e ci sarà una cassa dedicata per pagare direttamente senza passare dalla barriera dell’ipermercato dove si potranno fare anche pacchetti e confezioni regalo.

Una innovazione che vuole dare dignità ai tanti spazi libri della GDO che negli anni Ottanta e Novanta hanno avuto un ruolo fondamentale nell’intercettare, un pubblico nuovo di lettori e di clienti che non entrava in libreria, ma che è poi migrato progressivamente verso canali con assortimenti e servizi maggiori. Una risposta a quel milione di persone che dichiara di comprare libri solo in Gdo, che rimane in alcuni casi, come nei piccoli comuni, il punto di vendita fisico più vicino dove trovare assortimenti sia pure minimi e a tutti coloro che anche nell’era della digitalizzazione continua a preferire il rapporto “materiale” con il libro e con i librai non acquistando, anche per scelta, sulle piattaforme on line.

Coop Alleanza 3.0 ha dimostrato molto coraggio nel sostenere questo progetto che rivoluziona il mondo dei libri nella grande distribuzione, condividendo con Librerie.coop l’ambizione di portare i libri incontro alla gente, ai lettori forti ma anche e soprattutto ai lettori occasionali offrendo uno standard qualitativo diverso e unico, con un servizio di assistenza mai esistito nel panorama della distribuzione organizzata.

Librerie.coop, società di proprietà di Coop Alleanza 3.0 da sempre impegnata nella divulgazione della cultura e nell’incremento della lettura attraverso l’offerta nelle sue 31 librerie tradizionali e nella la neonata libreria on line di un assortimento di qualità ed elevata competenza dei librai, ha deciso nel 2017 di accettare una grande scommessa proposta da Coop Alleanza 3.0: mettere a disposizione della capo gruppo la professionalità acquisita negli anni per proporre spazi libri nei suoi ipermercati totalmente rivisti nell’assortimento e nel servizio. Oggi i corner libri negli Ipermercati di Coop Alleanza sono oltre 40 ma solo a Ravenna, Pescara e oggi Ferrara possono vantare una vera e propria libreria.

Ricordo un intervista di qualche anno fa ad un grande editore italiano che rispose a proposito dei libri nei supermercati “è una grande idea, è un bene che il libro diventi un abitudine, che stiano pure vicino al cartone del latte”. Leggere dovrebbe essere un gesto quotidiano, come fare colazione” dice il direttore generale Nicoletta Bencivenni, che aggiunge “Gli spazi libri di cui parliamo non portano i libri vicino al cartone del latte perché abbiamo cercato di ricreare un ambiente confortevole e piacevole, con la possibilità di sedersi e sfogliare un libro, un luogo che possa assomigliare il più possibile ad una libreria, pur sapendo che ci sono limiti strutturali, ma è reale l’intento di rendere l’acquisto del libro un “gesto quotidiano” come l’acquisto del pane e del latte.

