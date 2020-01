Al Cinema Boldini rassegna cinematografica per bambini e ragazzi Un Film a Merenda 2020

Da: Ufficio Stampa Arci Ferrara

orna a gennaio Un film a merenda – la rassegna cinematografica pomeridiana dedicata ai più piccoli a cura del Cinema Boldini, realizzata grazie alla collaborazione e al sostegno della Cooperativa Sociale CIDAS. Sono quattro le proiezioni in programma, tutte la domenica pomeriggio a partire dalle 15.30.

Il primo appuntamento sarà domenica 19 gennaio con l’adattamento cinematografico in animazione tradizionale dell’omonimo romanzo “La famosa invasione degli Orsi in Sicilia”.

Il romanzo – uscito sul corriere dei piccoli nel 1945 dalla penna di Dino Buzzati – rappresenta la prima direzione cinematografica per il noto illustratore e fumettista Lorenzo Mattotti, conosciuto in tutto il mondo per il suo talento e le numerose con quotidiani e riviste nazionali e internazionali.

La storia narra di Leonzio, il Re degli orsi – che nel tentativo di cercare il figlio Tonio rapito dai cacciatori delle montagne in Sicilia, conduce il suo popolo verso le pianure abitate dagli uomini. Contrastando il suo antagonista Granduca, Re Leonzio e l’esercito riusciranno nella loro impresa grazie all’aiuto di un mago ma ben presto scopriranno una nuova verità. Notevolissimo il cast vocale che accompagna l’animazione: Servillo, Albanese, Guzzanti e Camilleri.

La rassegna prosegue a febbraio, con “Zog” e “Il Topo Brigante” in programma il domenica 9.

Nati dai creatori dei “Gruffalò” e “La strega Rossella”, sono i due nuovi capolavori animati tratti dai libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler e distribuiti dalla Cineteca di Bologna.

Zog è un draghetto, perspicace ma dedito a cacciarsi sempre nei guai. In compagnia di una misteriosa fanciulla, riuscirà Zog a superare la prova che lo attende e a conquistare l’agognata stella d’oro? “Il Topo Brigante” narra la storia di un avido topo che mangia e ruba il cibo di tutti gli animali che incontra. Minacciata di essere mangiata e stanca dei soprusi esercitati dal topo, l’Anatra riuscirà furbescamente a placare le ingiustizie portando il topo a riflettere sulla sua prepotenza.

Domenica 16 febbraio l’appuntamento prosegue con “Dilili a Parigi” un’avventura mozzafiato ambientata per le strade di Parigi della Belle Époque. Dilili – una giovane della Nuova Caledonia approdata in Francia incontra l’affascinante e gentile Orel col quale gira in lungo e in largo alla ricerca di una banda di malfattori che terrorizza il popolo parigino. Una favola intrisa di valori del passato e attualità e che Michel Ocelot racconta con l’intento educativo tipico della sua cinematografia.

La rassegna termina il 23 febbraio con “Gordon e Paddy”, la storia di un detective prossimo al pensionamento e della sua giovane apprendista alle prese con un mistero da risolvere: chi ha rubato le nocciole allo scoiattolo Valdemar? Una bella animazione svedese dove ogni immagine trasmette il calore di un’emozione e ciascun particolare è tassello fondamentale per la caratterizzazione dei personaggi.

Inizio proiezioni ore 15.30

Ingresso ridotto bambini e soci CIDAS 3€

Ingresso intero adulti 4€

Al termine delle proiezioni di “Un Film a merenda 2020”, sarà possibile partecipare ai coloratissimi laboratori di UBDkids, presso le Grotte del Cinema Boldini.

UBDkids è il laboratorio itinerante di falegnameria creativa rivolto ai bambini dai 5 anni in su firmato UnbelD’ design. Insieme si proverà a dare forma ai mitici protagonisti delle pellicole della rassegna!

Ovviamente tramite l’utilizzo di legno, chiodini, martello, trapani, seghetti, colori… ma soprattutto tanta fantasia!

Inizio laboratori ore 16.30

Costo singolo laboratorio 12€

Durata: 1 ora circa Età: +5 anni

E’ necessaria iscrizione a info@unbeldi.it

