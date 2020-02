Al Montalcini prendono il via i Progetti in previsione della giornata internazionale della donna

Da: IIS Rita Levi Montalcini.

Questa settimana al Montalcini della sede di Argenta sono iniziati i Progetti sulla donna che culmineranno con la data del 7 marzo, giorno in cui verrà inaugurata la terza panchina rossa del Comune di Argenta, sempre riparata e dipinta dagli studenti dell’indirizzo meccanico del Montalcini, ad Anita, e verrano presentati alla cittadinanza i Progetti preparati da docenti e Studenti sulla figura femminile.

Il primo progetto di cui si stanno occupando gli alunni delle classi terza e quarta A indirizzo sociosanitario dell’Ipsia di Argenta si chiama ‘Message in a bottle’ e prende spunto proprio dalla celebre canzone dei Police, che racconta la storia di un naufrago che rimane con la sua zattera in mezzo al mare e lancia un messaggio di aiuto, un SOS per essere salvato scrivendolo all’interno di una bottiglia.

Questo progetto nel quale gli studenti del Montalcini hanno scritto il loro messaggio in bottiglia cercandolo tra le poesie e i pensieri di Frida Kahlo, pittrice, poetessa, pensatrice messicana, un’icona amata in tutto il mondo per Il suo modo innovativo di interpretare l’amore, vuole spronare tutte le donne che vengono ‘violentate’ quotidianamente, psicologicamente, fisicamente, moralmente, socialmenteed economicamente a non rimanere isolate, ma a chiedere aiuto, a lanciare un grido forte, chiaro e deciso per non rimanere schiacciate dal peso della violenza e della prevaricazione.

Gli studenti del Montalcini hanno preparato le loro bottiglie contenenti messaggi di amore e di condivisione e le distribuiranno alla cittadinanza proprio nella giornata di sabato 7 marzo ad Anita, per ricordare in concomitanza della giornata internazionale della donna tutta la solidarietà e l’attenzione che merita chi subisce violenza nelle sue molteplici forme.

Commenta