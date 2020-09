Al Montalcini si riparte in sicurezza

Tempo di lettura: 3 minuti

L’Istituto Superiore “R. L. Montalcini” di Argenta e Portomaggiore ha ripreso l’attività didattica, riuscendo a garantirla in presenza per tutti i propri alunni.



Il risultato, insperato, giunge a compimento di una lunga estate di lavoro che ha coinvolto i Ministeri della Salute e dell’Istruzione, CTS, Amministrazioni locali, Uffici scolastici, Presidi, Organi collegiali e Sindacati per organizzare le fasi della ripartenza.



Deliberati a fine agosto i nuovi regolamenti da parte degli Organi Collegiali, già dal 1 Settembre l’Istituto aveva riaperto ai corsi per il recupero degli apprendimenti per gli studenti con insufficienze.

Nelle due settimane che hanno preceduto l’inizio ufficiale dell’anno scolastico, si è lavorato costantemente per una ripresa delle lezioni in sicurezza e serenità, attraverso corsi di formazione sulle nuove norme anti-Covid diretti a tutto il personale, incontri in videoconferenza con le famiglie sin dal 28 agosto, per informarli delle integrazioni al Regolamento scolastico, continui sopralluoghi nelle aule e negli spazi scolastici per la verifica del distanziamento previsto.



Lunedì 14 ha visto l’ingresso a scuola delle classi prime e seconde, mentre martedì 15 tutti gli studenti hanno ripreso le lezioni da ingressi separati in ogni plesso, con intervalli scaglionati, nuove norme di sicurezza e dispenser di gel disinfettante in ogni aula.

A Portomaggiore la vigilanza davanti ai due Istituti è stata supportata da 4 volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri,che con la propria disponibilità hanno permesso di evitare assembramenti.



Ad Argenta, dove è stata ultimata in tempo la prima parte dei lavori di messa in sicurezza della palestra e sono state approntate aule in spazi prima adibiti ad altro uso, il Dirigente ha accolto i nuovi studenti.



Le attività didattiche mattutine del “Montalcini” saranno in presenza per tutti: nessuna classe è stata sdoppiata né occorre far ruotare gli alunni su vari turni. Le ore che negli anni precedenti venivano svolte al pomeriggio quest’anno saranno effettuate in DDI (Didattica Digitale Integrata) una volta a settimana. A tal fine l’Istituto ha aderito a diverse iniziative che hanno permesso di acquistare e noleggiare portatili e SIM dati da dare in comodato d’uso agli alunni che ne avessero bisogno.



La scuola ha approntato un piano per garantire il diritto all’apprendimento anche agli alunni che temporaneamente non possono essere presenti in aula.



Altra importante innovazione voluta fortemente dal Dirigente Scolastico Prof. Diego Nicola Pelliccia è il potenziamento della dotazione di PC fissi nei laboratori informatici, della rete WI-FI ad Argenta e Portomaggiore e l’acquisto di monitor interattivi di ultima generazione collocati nelle classi mancanti di LIM.



Sebbene con qualche perplessità e timore, la reazione di studenti e famiglie alla prospettiva di un anno scolastico pieno di sfide e di evidenti difficoltà è stata buona. I primi due giorni di lezione si sono svolti serenamente, all’insegna della gioia di essere di nuovo insieme: le mascherine, indossate da tutti gli studenti e dal personale scolastico,non riescono a nascondere i sorrisi degli alunni e dei docenti.

