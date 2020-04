Al via il progetto “Il negozio vicino“ per sentirsi meno distanti – Ascom e Giovani Imprenditori di Confcommercio

Da: Ufficio Stampa Ascom Ferrara

L’iniziativa lanciata dai Giovani Imprenditori di Confcommercio di Ferrara – che riprende il progetto nazionale dei Giovani Imprenditori – è mirato ad aiutare cittadini e consumatori a trovare i negozi di vicinato che portano non solo spesa alimentare ma anche tutti gli altri prodotti a domicilio. Si tratta di una piattaforma web gratuita ( www.ilnegoziovicino.it) che potrebbe dare ulteriore visibilità agli esercizi commerciali della nostra provincia che stanno vivendo una fase di particolare difficoltà legata all’emergenza. La piattaforma dà la possibilità al consumatore di ordinare telefonicamente e di ricevere direttamente i prodotti a casa.

Ed a questo proposito interviene Simona Salustro presidente provinciale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Ferrara: ”Siamo orgogliosi di questa progetto che condividiamo con i Giovani imprenditori nazionali che in questa crisi hanno messo a disposizione di tutte le imprese del territorio competenze, per offrire uno strumento semplice e digitale.”

I negozi di vicinato, in questo momento stanno valorizzano il loro ruolo economico e sociale, cercando di aiutare anche chi è più fragile grazie alla presenza capillare nel capoluogo e su tutti i comuni della Provincia.

Per iscriversi o per ordinare basta un click www.ilnegoziovicino.it.