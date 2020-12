Al via le manifestazioni di interesse per aree interne

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Cristina Romagnoli, comune di Copparo

La dotazione complessiva è di oltre 14 milioni di euro: vi si guarda per il ponte della Barchessa

È aperta la manifestazione d’interesse per Comuni di aree montane e

interne che entro il 26 febbraio possono presentare proposte progettuali

per rilanciare le infrastrutture territoriali, sociali ed economiche.

Si guarda a questa possibilità per reperire i fondi per il ripristino

del ponte della Barchessa sul canale Leone, chiuso dal marzo 2019 a

seguito di un sopralluogo e della individuazione di problematiche

strutturali rilevanti. La convenzione firmata fra i Comuni di Copparo e

di Jolanda di Savoia condurrà proprio alla redazione del progetto di

fattibilità tecnica ed economica, finalizzata a poter accedere ai

contributi. Il Comune di Copparo affiderà l’incarico di progettazione,

la cui spesa di 10mila euro sarà finanziata al 50% dai due Enti, che

dovrà individuare in maniera preliminare e di massima gli interventi

necessari al ripristino della funzionalità e delle preesistenti

condizioni di integrità della struttura sulla strada comunale via

Seminato (Copparo) / via Cà Nova (Jolanda), al confine tra i due

territori, ammalorata verosimilmente per l’azione degli agenti climatici

e il transito di veicoli di varia portata.

La Regione sostiene più programmi territoriali, definiti e regolati dai

rappresentanti delle istituzioni locali attraverso l’attivazione di

Conferenze territoriali, con il compito di mettere in luce le necessità,

le opportunità e gli strumenti per rilanciare le infrastrutture

territoriali, sociali ed economiche. Nell’ambito di queste attività di

programmazione è dunque possibile formulare proposte progettuali di

livello strategico che vadano a vantaggio dello sviluppo delle aree di

appartenenza. La dotazione finanziaria complessiva è di oltre 14 milioni

di euro.

