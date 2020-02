Al via l’undicesima legislatura della Regione Emilia-Romagna. Marcella Zappaterra sarà il nuovo capogruppo PD

Da: Partito Democratico dell’Emilia Romagna.

“Darò il massimo per gli emiliano-romagnoli. Per una Regione vicina a cittadini e territori”

Si è svolta oggi la prima seduta dell’XI Legislatura dell’Assemblea Legislativa regionale. All’ordine del giorno i primi ma significativi adempimenti: l’elezione della Presidenza e dell’Ufficio di Presidenza. È stata una seduta di insediamento senza pubblico, per ottemperare all’Ordinanza di Regione e Ministero della Salute in merito al coronavirus.

“L’XI Legislatura della nostra Regione, che nel 2020 celebra i 50 anni dalla sua istituzione, parte con la forza e la determinazione delle donne. – dice Marcella Zappaterra, indicata come capogruppo PD – La maggior parte dei consiglieri eletti nelle fila della maggioranza, per la precisione 16 su 29, è formata da donne. Gli elettori per primi, quindi, hanno dimostrato la volontà di valorizzare le donne che si impegnano in politica con competenze, risorse e capacità in rappresentanza delle proprie comunità. Auguro buon lavoro alla Presidente Emma Petitti e ai consiglieri che con lei comporranno l’ufficio di Presidenza e mi sento di dire che la legislatura parte con i migliori auspici anche grazie all’ampia condivisione sulla sua composizione. Grazie ai colleghi consiglieri del Partito Democratico, che mi hanno scelta come loro capogruppo. Ci attende un grande lavoro e porterò avanti il mio ruolo con impegno, spirito di squadra ma soprattutto con la volontà di dare il massimo per i cittadini emiliano-romagnoli. L’obiettivo è far sì che la Regione sia il più possibile vicina ai cittadini e ai territori”.

