Alan Fabbri, in merito alla vicenda narrata nelle anticipazioni del servizio di Piazza Pulita.

Da: Ufficio Stampa di Comune Di Ferrara

“Ho appreso la notizia dalle anticipazioni del servizio tv. Sto verificando l’accaduto, in quanto non sono minimamente a conoscenza dei dialoghi personali avvenuti tra i due consiglieri. Solo quando la vicenda sarà più chiara prenderò le dovute decisioni in merito ed assumerò eventuali provvedimenti. Nel frattempo mi riservo. in ogni caso, di querelare chiunque abbia intenzione di infangare il buon nome della nostra amministrazione, che è trasparente e meritocratica e che così continuerà ad essere. Comprendo che in campagna elettorale qualsiasi episodio possa essere strumentalizzato da chi cerca in ogni modo di gettare fango sulla Lega. Si tratta di una vicenda certamente deprecabile, ma che mi vede totalmemte estraneo e che rimane ancora tutta da verificare”.

