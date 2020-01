Alan Fabbri su Stefano Solaroli

Da: Alan Fabbri

“Apprezziamo la volontà espressa da Stefano Solaroli di fare chiarezza e approviamo il suo gesto compiuto in nome della trasparenza. Non c’è mai stato in palio nessun posto di lavoro, l’amministrazione è completamente estranea all’accaduto e ci auguriamo che il suo passo indietro metta la parola fine alle polemiche strumentali nate su questa spiacevole vicenda. Si tratta evidentemente di un caso montato ad arte su un dialogo privato e utilizzato all’interno di un servizio tv costruito in maniera faziosa, proprio quando la campagna elettorale che potrebbe cambiare le sorti della Regione e dell’intero Paese è alle ultime battute. Noi continuiamo a lavorare con serietà ed impegno per il bene della città dei cittadini perché è questo che ci chiedono i ferraresi”.

