Alberto Ronchi presenta il libro “Gli anni meravigliosi”

Alberto Ronchi nasce a Ferrara nel 1961. E’ libero professionista in ambito culturale. Laureato in Filosofia, è stato tra i fondatori del Circolo cinematografico Louise Brooks e di Ferrara sotto le stelle, entrambi ancora in attività. Ha una lunga esperienza amministrativa, prima come consigliere d’opposizione e poi come Assessore alla Cultura a Ferrara e a Bologna. Indipendente, ha interrotto il proprio rapporto con l’Amministrazione di Bologna dopo essersi opposto allo sgombero del Centro Culturale Atlantide, con cui stava positivamente dialogando da un anno. Appassionato di musica e letteratura americana, ha iniziato a scrivere poesie nel 1997. “Anni meravigliosi”, edito da Modo Infoshop di Bologna nella collana fotocopie, è la sua seconda pubblicazione.

