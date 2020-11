Alessandro Ceragioli eletto nel Consiglio nazionale della Fiva (Venditori Ambulanti) sistema Confcommercio

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ascom Ferrara

Alessandro Ceragioli – originario di Portomaggiore, 46 anni – è stato eletto ieri (22/11) all’interno del Consiglio nazionale della Federazione Italiana Venditori Ambulanti (Fiva) della Confcommercio. Nella stessa assemblea è stato riconfermato alla guida della Federazione l’attuale presidente Giacomo Errico.

“Si tratta dell’ulteriore conferma – spiega Giulio Felloni presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – della capacità e della passione degli esponenti della nostra giunta e del nostro consiglio che rivestono incarichi importanti sia a livello regionale che nazionale all’interno della Confederazione ed in prestigiose realtà esterne del settore turistico e creditizio. Un dato significativo che potrà essere di particolare importanza per Ferrara e l’intero territorio provinciale in questa fase così complessa” . Dal canto suo il neo eletto commenta: “Gli ambulanti così come tutto il mondo del Terziario stanno vivendo il 2020 come un anno particolarmente difficile. E’ necessario un raccordo continuo e condiviso con tutte le istituzioni del Pubblico e Privato per ottenere risultati concreti: come insegna la vicenda dei mercati in sicurezza come disposto dalle stringenti norme sanitarie. Il nuovo incarico – conclude Ceragioli – è lo stimolo a fare sempre di più in un settore che oggi più che mai ha bisogno di tutti gli strumenti del caso per proseguire e superare questa emergenza”.

In virtù della sua ampia e consolidata esperienza e conoscenza delle problematiche dell’ambulantato – con il suo banco di prodotti ittici è presente dalla metà degli anni ’90 nei mercati in città ed in provincia – il neo consigliere è stato eletto nel 2015 presidente provinciale della Fiva Confcommercio di Ferrara. E’ tra i promotori del noto quanto apprezzato Mercato Europeo che fa tappa con cadenza annuale nella città estense dal 2011.

Commenta