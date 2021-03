Alla fine di tutto

Tempo di lettura: 3 minuti

Prima che si distrugga lentamente la tua voglia, sbrigati e fai altro

fai tutto quello che possa sembrarti niente di fronte a quella sola voglia,

prima che vi succeda fate altro, un qualcosa che non c’entri affatto

con tutta quella roba innata e maledetta che chiamate ancora voglia,

allontanatevi drasticamente da tutto quello che credete debba far parte

di quel mondo vicino o affine, perché non c’è un mondo abbastanza giusto,

un mondo abbastanza corretto per esprimere la voglia, e tutto quello che pensi

non ne faccia parte può invece farla crescere, la tua strana, estrema voglia

che sia di cantare, dipingere, recitare, scrivere, ammazzare o procreare

la tua unica voglia, prima che svanisca nel nulla o che si perda proprio

quando non volete per nessun motivo perderla, cercate di diluirla per bene

in mezzo a quelle cianfrusaglie varie che non c’entrano niente con un microfono,

una galleria zeppa di gente mal vestita, una tuta fucsia elasticizzata, un palco

con davanti un pubblico che fa finta di essere vivo o una recensione uscita

male sul giornale di cultura locale, salvala la tua voglia, da tutto quel mondo

che pretende di essere quello esatto, non imbavagliarla, lasciala venire su

così dal nulla, da una giornata passata a fare cassa in un piccolo supermercato

dimenticato da dio, fatela riempire di ore passate a sistemare cibo scaduto

su scaffali impolverati, non curatela per giorni, che non è mica una pianticella

del vostro orto, quella roba lì che chiamate voglia è tutto diverso da quello

che vi spacciano come fiori al posto della cruda realtà, che non c’è proprio modo

per coltivarla, nessun modo per farla crescere o attecchire meglio se non ce l’hai,

se non c’è in questo momento, è così che va e se c’è, sarà sempre l’unica per te

quando lo vorrà, e le volte che si farà viva all’improvviso, saranno le migliori,

ricordati di pregare per quelle volte e anche per tutte quelle in cui sarà al posto di

ore interminate in mezzo al traffico per arrivare a lavoro, poltrone sdrucite

al cinema per vedere un film remake degli anni ’90, giornate spezzate

a recuperare soldi non goduti all’inps, cazzate dette tra colleghi di lavoro

pronti a scappare alla fine del turno, orgasmi inaspettati tra le lenzuola e risate

del vostro compagno, zuppe di ramen mangiate al ristorante fusion per sentirsi

in Giappone e strani sogni mai avverati, che voi lo sapete benissimo che alla fine

saranno le migliori e anche le più vere, quindi davvero evitate di fare tutto quello

che credete possa far parte di quella strana, dolce, maledetta voglia che vorreste

non vi abbandonasse più, perché dovrai farne a meno, quando lei non vorrà

essere scoperta, quando vorrà nascondersi dietro una pagina di un manga

letto nelle ore di buco o persa tra i panni sporchi durante le ore in una lavanderia

a gettoni o nei sorrisi regalati a primavera in un parco assolato, quella voglia prima

che si autodistrugga per sempre, fate conto di viverla senza vergogna, né ansia,

perciò allontanatevi da tutto quel mondo che credete possa essere come un profilo

facebook di quelli inventati, l’identità di quella voglia non la perderai mai, neppure

se ti deciderai alla fine, inesorabilmente, di non averne davvero mai più voglia.

Se ti potessi dire (Vasco Rossi, 2019)

