Amministrative Bondeno: le proposte di Ascom

1. Attrattività urbana

Pavimentazione pedonale, illuminazione pubblica e arredo urbano, in perfetta efficienza: è importante mantenere alta l’attrattività e la sicurezza nelle aree vocate commercialmente in modo da favorire l’afflusso di consumatori e la propensione all’apertura di nuovi esercizi.

2. Promuovere e Sviluppare le attività di vicinato

Il commercio di vicinato tiene viva una città e svolge un servizio sociale per tutti i cittadini che necessitano del “negozio sotto casa” oltre a dare Sicurezza al Territorio. E’ dunque un valore, indiscutibile, che deve essere tutelato. Sempre più spesso le grandi superfici di vendita tendono a minare questo valore favorendo, altresì, la desertificazione dei centri storici. Riteniamo che la città di Bondeno oltre a essere fortemente influenzata dalla vicina città di Ferrara in termini di GDO non abbia bisogno nel prossimo futuro di altri spazi commerciali di media/grande superficie. In termini di strumenti è necessario lavorare per sostenere e promuovere le attività di vicinato con una fiscalità leggera dedicata e promuovere le stesse attraverso un portale internet specifico e sui profili Social delle imprese.

3. Valorizzazione del Centro Storico e delle sue frazioni

Le Piazze di Bondeno, le sue vie commerciali e le sue frazioni costituiscono uno strumento fondamentale per lo sviluppo del comparto economico e sociale Questi contesti devono quindi essere sorretti sia da un punto di vista economico, politico ed organizzativo. Fra le priorità di un’Amministrazione, sensibile nelle piccole imprese di prossimità identificare il Centro Storico e le sue Frazioni come un centro commerciale naturale favorendo la sua affermazione con eventi mirati ed iniziative coordinate tra loro.

4. Priorità di ascolto delle problematiche e delle proposte dei commercianti

Il commercio, il turismo ed i servizi sono mutati ed in continua evoluzione. Un processo ulteriormente accelerato dal lungo periodo di lockdown, che ha ulteriormente modificato il mercato. Anche per questi motivi, riteniamo che Ascom, la più rappresentativa del territorio per i settori di propria competenza – Commercio, Turismo e Servizi – debba essere l’interlocutore quotidiano dell’ Amministrazione per comprendere in modo completo le problematiche e le proposte degli operatori.

“Proposte che ci auguriamo possano trovare una sensibile attenzione dai prossimi amministratori. Ciò in un’ottica di proficua collaborazione futura” conclude il presidente Amelio.