Ampliamento area mercantile Lido di Spina

Si comunica che con ordinanza dirigenziale n.101 dell’11/06/2020, a far tempo da Lunedì 15 giugno p.v. il mercato settimanale del Lido di Spina in Viale Leonardo si svilupperà da Via Bramante a Via Giorgione, anzichè da Via Pollaiolo a Via Botticelli come avvenuto sino ad oggi, al fine di consentire il posizionamento degli ambulanti su un unico lato (lato mare) e non più su ambo i lati.

Conseguentemente, il servizio di linea bus Tper tutti i lunedì sarà deviato su Viale Raffaello su cui verranno istituite due fermate alternative c/o i n.civici 202 e 282.

