Anche gli operatori funerari tra le categorie da vaccinare.

Tempo di lettura: 2 minuti

L’appello di Michela Pazzi, imprenditrice e portavoce delle imprese di onoranze funebri Cna:

“Il nostro personale entra ed esce ogni giorno dalle strutture sanitarie e dalle abitazioni delle persone defunte. Sebbene i nostri operatori adottino tutte le precauzioni e indossino i dispostivi di protezione individuale, è evidente che i rischi non mancano. Per questo crediamo che gli operatori dei servizi funerari vadano inseriti tra le categorie a rischio, da vaccinare prima possibile”.

Michela Pazzi è la portavoce degli operatori dei servizi funerari di Cna; la sua famiglia opera nel settore, a Ferrara, fin dagli anni ’30 del secolo scorso. Non ama i toni allarmistici, ma questa volta ritiene necessario un intervento tempestivo: “non vogliamo certo saltare la fila o rubare il posto a nessuno. Crediamo però che il personale dei servizi funerari vada messo in sicurezza al più presto. In fin dei conti, il nostro è un pubblico servizio giustamente considerato essenziale, che ci espone a rischi non molto diversi da quelli di operatori sanitari, forze dell’ordine, vigili del fuoco”.

Rispetto alla prima fase della pandemia le condizioni di lavoro degli operatori funerari sono molto cambiate: “durante la prima ondata era difficile trovare le mascherine e tutti i dispositivi di protezione individuale, che adesso sono disponibili in abbondanza. Questo è un innegabile miglioramento. Inoltre, sono state adottate procedure più sicure per il trattamento della salma. Ma la preoccupazione resta: per il contatto, sia pure protetto, con la salma, e anche per il contatto spesso inevitabile con i famigliari del defunto e altre figure di cui spesso è impossibile conoscere l’effettivo stato di salute”

La lettera di richiesta è stata inviata da Cna mercoledì mattina, 23 marzo, alla direttrice dell’Ausl di Ferrara Monica Calamai e al direttore sanitario Emanuele Ciotti. E’ firmata da Michela Pazzi e dal funzionario responsabile per il settore, Lorenzo Folli. “Fino ad ora, a quanto mi risulta, solo l’Umbria ha risposto positivamente alle richieste delle imprese di servizi funerari: speriamo in una rapida inversione di tendenza”.

Commenta