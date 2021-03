Tempo di lettura: 2 minuti

Vaccinazioni anti Covid. Anche in Emilia-Romagna sono sospese in via precauzionale e temporanea le vaccinazioni con AstraZeneca contro il Covid19. Decisione nazionale di Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Donini: “Spero che arrivi presto una decisione definitiva per proseguire il piano vaccinale”.

L’Agenzia nazionale del farmaco ha disposto il divieto di somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, l’Ente europeo del farmaco. Bologna – Su tutto il territorio nazionale è sospesa – in via del tutto precauzionale e temporanea – la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il provvedimento è stato deciso da Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, Agenzia europea per i medicinali, anche alla luce dei provvedimenti assunti da altri Paesi europei. Pertanto, anche in Emilia-Romagna sono temporaneamente sospese le vaccinazioni con AstraZeneca. “Mi auguro- ha commentato l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini– che il Governo e la comunità scientifica italiana e europea giungano al più presto ad una determinazione definitiva che garantisca la prosecuzione del piano vaccinale in modo efficace e nella massima sicurezza”.

