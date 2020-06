Andos Ferrara – Al via il pilates per le donne operate al seno

Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo mesi complicati, per le vicissitudini legate alla pandemia da Covid-19, A.N.D.O.S. odv (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Comitato di Ferrara, ha messo a punto una serie di iniziative compatibili con questa nuova fase.

La prima attività a essere ripresa è stata la fisioterapia post-intervento, mentre in quest’ultima settimana hanno preso il via i corsi di pilates dedicati alle donne operate, sotto la guida di Barbara Bellagamba, fisioterapista che collabora da anni con l’associazione e che ha all’attivo esperienze specifiche in queste discipline.

Non si tratta del normale pilates da studio, come chiarisce la presidente di A.N.D.O.S. Ferrara: “Non avendo a disposizione spazi appositi al coperto e andando verso la stagione calda, abbiamo pensato ad attività da svolgere all’aperto – spiega Marcella Marchi – per questo abbiamo dato vita al Pilates en plen air, svolto all’interno di un bellissimo spazio verde non troppo lontano dalla città. Mi preme ringraziare Marisa Boggian che ha messo a nostra disposizione il parco e le strutture del suo B&B Il Frattiero di Gualdo (frazione di Voghiera) permettendoci di realizzare questa idea, nata solo poche settimane fa e già divenuta realtà. Attività come queste consentono di guardare con occhi diversi le avversità, facendoci assaporare meglio il tempo e gli spazi che ci circondano”.

A inaugurare i corsi sono intervenuti, oltre alla presidente A.N.D.O.S. Ferrara Marcella Marchi, anche il sindaco di Voghiera Paolo Lupini e la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Ferrara Paola Peruffo.

Per chi fosse interessato ai corsi di pilates all’aperto per donne operate al seno può chiamare il numero: 3284149262

