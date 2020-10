Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Movimento Nonviolento di Ferrara

Dopo il bell’incontro sulla scuola del 9/10 con Mauro Presini, che ringraziamo, il Movimento Nonviolento propone un secondo appuntamento venerdì 16/10 alle 21, in via Medini, in una sala della cooperativa Castello, con Agostino Panajia.

Ci sarebbe piaciuto invitare a riflettere sulla pandemia con la domanda Com’è andata? Dobbiamo invece ancora chiederci Com’è andata? Come va? Come andrà? Che possiamo fare?

Azione nonviolenta ha dedicato al tema due numeri nell’aprile e nel giugno scorso, Agenda 2030 alla luce della pandemia e Andrà tutto bene? Di questo e altro parleremo con Agostino Panajia, giovane medico, amico della nonviolenza.

Con altri professionisti promuove un modello di Cure Primarie collaborativo e partecipato, centrato sul paziente e sulle sue reti familiari, di relazioni prossimali. È essenziale per assicurare il diritto alla salute come diritto umano fondamentale, la lotta alle diseguaglianze in salute e lo sviluppo di un servizio sanitario universalistico, inclusivo, equo e pubblico.

Il luogo è significativo. La Cooperativa non solo assicura un accesso agevolato alla casa, ma fornisce “Servizi Solidali” di cura e assistenza in collaborazione con Cooperative dedicate, imprese, associazioni, volontariato.

Data la particolarità della situazione, chi è interessato è pregato di prenotarsi rispondendo a questa e-mail.

La partecipazione sarà con la mascherina.

All’ingresso troverete il gel igienizzante per le mani e un firmario per raccogliere le presenze

