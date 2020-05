Anniversario terremoto, Rancan (Lega E-R): “Plauso ai volontari che hanno reagito e ricordo delle vittime in attesa del completamento della ricostruzione”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Lega

“Nell’ottavo anniversario del terremoto che colpì l’Emilia Romagna il gruppo consiliare regionale della Lega plaude al gran lavoro svolto dai volontari che, nonostante le 28 vittime e i 300 feriti, si rimisero subito in moto per superare la drammatica situazione iniziale. A distanza di 8 anni la ricostruzione è arrivata al 95%; il ricordo commosso di chi perse la vita in quelle terribili ore sia di stimolo a completare quanto prima il totale recupero del patrimonio economico e culturale compromesso”. Così il capogruppo della Lega E-R, Matteo Rancan, in occasione dell’ottavo anniversario del terribile terremoto in Emilia-Romagna.

