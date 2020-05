Annullamento conferenza 22 maggio

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Nicola Alessandrini

Istituto Gramsci Ferrara

Si comunica che, in ottemperanza agli ultimi DPCM relativi al grave problema sanitario presente in Italia, è stato purtroppo annullato l’incontro previsto per il 22 maggio “La paura di non farcela” del Prof. Piero Stefani con la presentazione di Tito Cuoghi.

In attesa di incontrarvi per la ripresa autunnale dei nostri incontri,

Vi mandiamo i più cari saluti.

