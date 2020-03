Da: Università degli Studi di Ferrara.

desideriamo comunicarvi che in osservanza delle prescrizioni governative e regionali emanate per contrastare la diffusione del Coronavirus e tutelare la salute pubblica, l ‘appuntamento de “I Venerdì dell’Universo” programmato per venerdì 6 marzo 2020 alle ore 21 in Sala Estense, non avrà luogo.

