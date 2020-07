Aperte le prenotazioni per il concerto di Four Grass a Un fiume di Musica a Ferrara

Tempo di lettura: 6 minuti

Concerto previsto per giovedì 30 luglio ore 21

Apertura cancelli ore 20 in via Darsena 57 a Ferrara

LA NUOVA DATA

Sono aperte da lunedì 27 luglio le prenotazioni per la nuova data di Un Fiume di Musica, con Four Grass, concerto sul fiume che si terrà giovedì 30 luglio alle 21 (con apertura cancelli ore 20) in via Darsena 57 a Ferrara.

Necessaria la prenotazione sull’app o sul sito di Eventbrite cercando Un Fiume di Musica 2020 // FOUR GRASS (link: bit.ly/3g2G0Zs ).

Anche nel 2020 la musica torna a scorrere lungo il fiume Volano. A Ferrara c’è la quinta edizione di Un Fiume di Musica, con un programma ricco di buona musica. Dal 2 luglio al 17 settembre, il tratto di darsena di fronte Palazzo Savonuzzi in via Darsena, 57 si trasforma in una vivace piazza sul fiume grazie alle serate musicali organizzate dalla Scuola di Musica Moderna-AMF. Apertura cancelli alle 20, inizio concerti alle 21. Ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione su Eventbrite. Per info: unfiumedimusica@gmail.com. E prima del concerto, l’appuntamento è con le navigazioni del battello fluviale Nena, della durata di un’ora, dalle 19.30 alle 20.20 ogni giovedì con partenza dalla darsena (l’escursione prevede anche una pizza di Albachiara fra le luminarie della darsena, prima del concerto. Per prenotazioni: info@lanena.it).

IL CONCERTO

Dal verde dei monti Appalachi ai colori, ai gusti e al buon sound di la nuova serata targata Un fiume di Musica. Sarà il gruppo Four Grass a portare di nuovo la musica in darsena. Già presenti nelle stagioni passate della rassegna, il 30 luglio negli spazi esterni di Palazzo Savonuzzi (via Darsena 57, Ferrara) il gruppo proporrà un genere di musica assai particolare, nel quale si possono ascoltare le analogie geografiche e culturali presenti nelle zone dei monti Appalachi, cuore pulsante della costa orientale degli Stati Uniti d’America, e la patria del bluegrass e le sonorità tipiche della tradizione musicale irlandese, scozzese e inglese.

Four Grass, progetto nato nelle aule scolastiche della Amf-Scuola di musica moderna di Ferrara, rappresenta una delle pochissime realtà locali che propone un repertorio che affonda le radici nel Bluegrass tradizionale attingendo dai Kruger Brothers e altre formazioni storiche e rivisitando alcuni brani di genere pop. Fanno parte della band Marco Scabbia alla voce e alla chitarra, Luca Boaretti al banjo, mandolini e chitarra, Roberto Poltronieri alla chitarra e banjo, Davide Zabbari al basso acustico.

LA RASSEGNA

Tornano dal 2 luglio gli appuntamenti settimanali del giovedì sera in darsena, dove si potrà ascoltare la musica suonata dal vivo dagli insegnanti della Scuola di Musica Moderna. Diversi repertori e differenti sonorità si avvicenderanno una settimana dopo l’altra, sempre affiancati da un coordinamento attento nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19. Si potrà accedere dalle ore 20 per accomodarsi al tavolo (prenotato precedentemente) ed il concerto inizierà alle 21.

IN VIAGGIO CON IL BATTELLO NENA

Prima dei concerti, proposti “a KM zero” dai docenti della Scuola di Musica Moderna-AMF in diverse formazioni durante la rassegna, sarà possibile viaggiare con la Nena dalle 19.30 alle 20.30 di ogni giovedì di Un fiume di Musica, con un’escursione che prevede anche una pizza di Albachiara fra le luminarie della darsena, prima del concerto. A bordo ci saranno anche playlist realizzate dai docenti della Scuola di Musica Moderna di Ferrara (barca+pizza adulti 15 euro, bambini (3-10) 12 euro. Prenotazione obbligatoria. Ordinazione pizze al momento dell’imbarco). Una volta finito il viaggio in barca, se si è effettuata la prenotazione del tavolo, si può rimanere al concerto proposto quella sera da Un fiume di Musica.

IL PROGETTO UN FIUME DI MUSICA

Un Fiume di Musica è un progetto curato dall’ AMF – Scuola di musica moderna di Ferrara, in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l’AMF fa parte), con il patrocinio del Comune di Ferrara e la partecipazione di Nena battello fluviale. Il progetto Un Fiume di Musica è la colonna portante di Smart Dock, un più ampio e corale percorso di rigenerazione urbana della darsena, ideato e coordinato dall’APS Basso Profilo dal 2015. La creazione di un giardino di alberi da frutta per la darsena ha avviato il progetto nella primavera di cinque anni fa. Un’azione concreta che ha trasformato in maniera sensibile l’aspetto di questo tratto di darsena per lungo tempo trascurato. Oltre a proporre buona musica e un buon bicchiere da gustare in compagnia, Un Fiume di Musica è anche un invito a riscoprire e riconquistare il fiume, un appello rivolto alla città e in modo particolare a chi abita il quartiere Darsena-Giardino.

Quest’anno l’ingresso sarà gratuito – come sempre – ma avrà bisogno di una prenotazione obbligatoria del tavolo per poter accogliere congiunti in piccoli gruppi e dare loro la possibilità di ascoltare il concerto facendosi servire al tavolo, se lo vorranno, qualcosa da bere; è ovviamente una formula diversa dalle edizioni precedenti che dovrà tener presente in maniera importante delle misure anti Covid (e quindi regolamentare in modo piuttosto rigido il numero di partecipanti).

PROGRAMMA UN FIUME DI MUSICA 2020

Giovedì 2 luglio KALENDA DO’ SOL (Afro-Mediterraneo) Flavio Piscopo percussioni & voce, Lele Barbieri batteria, Corrado Calessi tastiere, Andrea Taravelli basso Ambra Bianchi flauto, Stefania Bindini sax

Giovedì 9 luglio VIVIANA CORRIERI QUARTET (Pop Fusion) Viviana Corrieri voce, Julie Shepherd viola, Lorenzo Pieragnoli chitarra, Massimo Mantovani tastiere

Giovedì 16 luglio FERRARA BARBERSHOP QUARTET (Genere Popolare Americano a Cappella) Michele Semenza lead, Domenico Urbinati basso, Leonardo Scarpante baritono, Francesco Bighi tenor

