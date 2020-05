Tempo di lettura: 6 minuti

Sotto questo mio scritto potete leggere, se ancora non l’avete fatto, il comunicato del sindacati della Funzione Pubblica, quindi dei rappresentanti dei bibliotecari e archivisti ferraresi. Qualcosa finalmente si muove? Sì, forse sì, ma decisamente troppo poco. Almeno secondo me. Parlo come ex bibliotecario, come utente delle biblioteche, e soprattutto come lettore che vuole esercitare i suoi legittimi diritti di lettore: i 10 diritti elencati da Daniel Pennac nel suo magistrale Come un romanzo. Più un 11cesimo: il diritto di frequentare liberamente le biblioteche pubbliche: che, come ho altrove ricordato, sono una ‘perla rara’: una delle ultime cose gratis rimaste in Italia, che non siano state cioè fagocitate dal dio mercato.

Dunque, grazie all’insistenza degli operatori delle biblioteche e dei loro sindacati, il Comune di Ferrara, ultimo degli ultimi dei Comuni capoluogo in Regione, si è impegnato a fornire l’attrezzatura e gli strumenti per aprire le biblioteche dalla settimana prossima. Non tutte però. Non per l’orario canonico, ma per qualche angolino di tempo, solo su prenotazione…. Dunque il titolo del comunicato: “Apertura Biblioteche”, appare per lo meno esagerato. O esageratamente ottimistico. Più appropriato, ad esempio, sarebbe stato scrivere: “Dalla prossima settimana le biblioteche ferraresi socchiuderanno la porta, ma una sola volta alla settimana, e solo per qualche ora”.

Conosco le obiezioni: c’è il problema del distanziamento, dei guanti, delle mascherine, della necessaria quarantena dei libri che rientrano… Però io, oggi pomeriggio, ho fatto un giretto in via Mazzini: tutti i negozi aperti, sorrisi sparsi, un discreto passeggio di tranquilli ferraresi muniti di mascherina, in tanti seduti comodamente (vivaddio, certo, a distanza di sicurezza) ma ripeto: seduti comodamente ai tavolini fuori dai bar. In fondo alla via, nell’Oratorio di San Crispino, la libreria IBS regolarmente aperta (da diverse settimane) con gente dentro che sfoglia i libri.

Il confronto con le biblioteche è impietoso. Impietoso per quest’ultime naturalmente. Mi metto la maglietta del cittadino semplice, del comune lettore, dell’utente abituale delle biblioteche cittadine, e rifletto, E vi invito a riflettere. La biblioteca Ariostea possiede uno splendido cortile interno. E c’è il magnifico giardino con le secolari Ginkgo biloba che collega l’Ariostea alla neonata Biblioteca Niccolini. La Biblioteca Bassani di Barco, appena fuori dalla porta, ha grandi spazi (verdi e lastricati), e ampi spazi all’interno dove si potrebbe leggere e studiare in parecchi: e tenendo le distanze: di uno, di due, di tre metri. Anche fuori dalla Biblioteca Rodari c’è del verde. E così nelle altre due piccole biblioteche di quartiere.

Non so cosa pensino i ferraresi lettori e frequentatori delle nostre belle biblioteche. Che sono tanti e appassionati, e che hanno già dimostrato di sapersi mobilitare e, in migliaia, hanno firmato appelli e petizioni per difendere il sacrosanto diritto alla lettura e alla cultura. E tutto questo, anche con la giunta precedente: adesso, come si vede, è 10 volte peggio. Se però, come me, non sono per niente soddisfatti di questa ‘apertura per modo di dire’, di questa ennesima presa in giro del nuovo Governo cittadino, incolto e fannullone, oggi (subito cioè) sarebbe il giorno giusto per riprendere la lotta per salvare le biblioteche e, con queste, la cultura a Ferrara. I lettori avrebbero certamente al loro fianco i bibliotecari, altrettanto affezionati e appassionati del loro lavoro. Le biblioteche sono un Bene Comune, che Sindaco, Vicesindaco e tutta la Giunta non riescono proprio a intendere. Qualcuno, meglio prima che poi, dovrà farglielo capire.

APERTURA BIBLIOTECHE

Nella giornata di oggi si è svolto un incontro sindacale tra Amministrazione Comunale e FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e RSU del Comune per affrontare il tema della riapertura del servizio Biblioteche e Archivi. Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ci ha informato che la prossima settimana riapriranno le biblioteche Ariostea, Bassani, Rodari e Casa Niccolini. con modalità specifiche, in particolare rispetto al fatto che il sistema di rientro-prestito dei libri avverrà solo su prenotazione, Per le biblioteche di Porotto e S.Giorgio, invece, non è prevista la riapertura la prossima settimana per problemi di carattere organizzativo, legate al fatto che esse non possiedono locali appropriati per la necessaria decontaminazione dei libri. La riapertura avverrà mettendo in atto le condizioni di tutela della salute e sicurezza di ci lavora e degli utenti, a partire dalle dotazioni dei dispositivi di protezione. Da parte nostra, abbiamo sottolineato positivamente che si arrivi finalmente alla riapertura del servizio, superando i ritardi verificatisi precedentemente, con le condizioni di tutela della salute per le lavoratrici e gli utenti. Abbiamo peraltro sollevato due punti critici: il primo relativo alla necessitàche riaprano in tempi brevi tutte le biblioteche, compreso quelle di Porotto e S.Giorgio, il secondo attinente le carenze occupazionali che persistono, visto che tra il 2019 e il 2020 9 lavoratrici sono arrivate o arriveranno al pensionamento. L’Amministrazione comunale si è impegnata ad affrontare e risolvere in tempi brevi il tema della riapertura anche delle biblioteche di Porotto e S.Giorgio, mentre per quanto riguarda la questione dell’occupazione è già iniziato e si completerà il percorso per l’entrata di 5 unità. Con l’incontro di oggi, pensiamo si siano compiuti alcuni passi in avanti. In particolare, si riattivaun servizio che riteniamo importante per la città, per il quale il contributo di chi lavora, che non è mai venuto meno, anche nei tempi difficili del Coronavirus, e degli utenti è una risorsafondamentale. Nello stesso tempo, ribadiamo che rimangono aperti problemi significativi, sia perquanto riguarda la riapertura in tempi brevi anche delle biblioteche di Porotto e S.Giorgio, che va realizzata senza indugi, sia per la necessaria dotazione occupazionale, che deve arrivare a coprire l’intera numero dei pensionamenti. Su questo continueremo la nostra iniziativa e il confronto con l’Amministrazione comunale, con la quale è previsto un nuovo incontro dopo la prima settimana di riapertura.

Sindacato Funzione Pubblica Cgil – Cisl – Uil

