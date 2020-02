Apertura CAI Ferrara

Da: CAI Ferrara.

Domani sera, martedì 18 febbraio, presso la sede CAI in Viale Cavour 116, il direttore di gita Leonardo Caselli aprira’ le iscrizioni alla ciaspolata a Monte Roen, prevista per l’8 marzo.

Il monte Roen si affaccia a picco sulla Val d’Adige ed è la cima più elevata della catena della Mendola.

L’escursione si snodera’ in gran parte lungo strade forestali, con un andamento pianeggiante nei fitti boschi e con modeste salite: si partira’ dal passo Mendola prendendo per il rifugio Mezzavia, attraverso radure con solitarie casette in legno. Si procedera’ poi nel bosco alzandosi di quota per giungere a malga Romeno, vicino alla vetta; dopo un sentiero in costa, che si lascia alle spalle un bosco sempre più rado, si arrivera’ alla cima, dalla quale si potrà scorgere lo spettacolare scenario sulle Maddalene e sulle Dolomiti.

La partenza e’ prevista da piazzale Dante alle 6.30 e il rientro attorno alle 20.30

