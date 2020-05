Apollo su Cinepark.tv con #iorestoinsala

Tempo di lettura: 2 minuti

L’Apollo di Ferrara con la sua piattaforma Cinepark.tv è fra i 71 cinema d’Italia che aderiscono al progetto #iorestoinsala, iniziativa che nelle prossime settimane porterà la programmazione cinematografica di qualità on line.

“In questo periodo di chiusura forzata delle sale tradizionali abbiamo continuato a lavorare per implementare e aumentare l’offerta sulla nostra piattaforma Cinepark.tv. – ha spiegato Erik Protti, esercente dell’Apollo – Siamo partiti nel 2019 con la selezione di alcuni film legati al territorio ferrarese resi disponibili gratuitamente al nostro pubblico. Ora con l’adesione al progetto #iorestoinsala saremo in grado di proporre in modo sistematico un’ampia offerta di film anche in prima visione.”

Su Cinepark.tv il pubblico dell’Apollo potrà “tornare al cinema” stando sul proprio divano: ci sarà una vera e propria programmazione virtuale con un certo numero di titoli a orari prestabiliti, che potranno essere acquistati tramite la biglietteria on line del cinema.

“Il nostro mestiere è quello di proporre cinema sul grande schermo, che per noi resta comunque la modalità principale di fruizione di un film ma, in questo momento di grande difficoltà in cui tutto passa sullo streaming, abbiamo accelerato il progetto che avevamo iniziato in tempi non sospetti e presto i nostri spettatori avranno la possibilità di scegliere anche da casa tra diversi titoli della produzione nazionale ed internazionale tramite la piattaforma Cinepark.tv. – continua Protti – Con questa importante innovazione vogliamo sfruttare tutte le sinergie che si possono creare tra il grande schermo e l’offerta on line, entrando in un settore che riteniamo complementare al nostro.”

Come funziona – Lo spettatore visiterà la piattaforma Cinepark.tv e acquisterà il biglietto, ad ogni spettatore sarà assegnato un codice che corrisponde al suo posto nella sala virtuale. Cinepark.tv avrà quindi un suo proprio corrispettivo virtuale delle sale dell’Apollo, con lo stesso numero di posti a sedere. I film verranno proposti con degli orari precisi in base a delle fasce orarie e ogni sala digitale simulerà la visione di un film, con posti assegnati e streaming a orari prestabiliti. Sarà possibile vedere gli altri spettatori in sala, fare amicizia, conversare in chat con il vicino di poltrona e commentare il film.

