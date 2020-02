Approvato in giunta il documento che sancisce il rinnovo della collaborazione tra istituto comprensivo “Bonati” e comune di Bondeno

da: Comune di Bondeno.

Il municipio ha rinnovato la collaborazione con l’Istituto comprensivo “Bonati”, allo scopo di garantire una gamma di servizi di fondamentale importanza per l’attività parallela a quella didattica. Nel dettaglio, il supporto al servizio mensa e le attività di pre e post-scuola. L’accordo rinnovato nei giorni scorsi prevede il riconoscimento di un contributo per la fascia di vigilanza in entrata e uscita nei plessi delle primarie di Bondeno e Scortichino, per la secondaria di primo grado di via Gardenghi, ed inoltre un supporto servizio mensa, «che significa sporzionamento e somministrazione pasti, assieme al riordino delle tavole, per la scuola d’infanzia di Lezzine», precisa l’assessore all’istruzione, Francesca Aria Poltronieri. Il personale Ata ha espresso la volontà di continuare ad esercitare alcune funzioni aggiuntive per l’anno scolastico in corso. Il Comune, a tale scopo, metterà a disposizione 5mila e 770 euro derivanti dal capitolo di bilancio sul: “Corrispettivo per le funzioni miste del personale Ata alla direzione didattica”. Per la scuola d’infanzia di Lezzine, inoltre, le linee guida dell’accordo tra il Comune e l’istituto comprensivo permetteranno (grazie al personale Ata) di occuparsi anche di somministrazione di colazioni e merende, ricevimento pasti, predisposizione del refettorio, preparazione dei tavoli, distribuzione delle porzioni, pulizia e riordino dei refettori e gestione dei rifiuti. Funzioni apparentemente scontate, ma che naturalmente necessitano di linee guida precise per garantire il loro corretto espletamento.

