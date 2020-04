Appuntamenti in streaming per un viaggio nel tempo al Museo Delta Antico

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Museo Delta Antico apre virtualmente le sue porte per permettere un Viaggio nel tempo in diretta streaming sulla pagina Facebook Museo Delta Antico, per aprire gli occhi e apprezzare la storia e l’archeologia, scoprirei i reperti archeologici in esso custoditi, apprezzare testimonianze e le curiosità di questo meraviglioso territorio.

Due gli appuntamenti in programma: venerdì 1° maggio alle ore 16.30, con l’Introduzione sull’imponente architettura neoclassica del Settecentesco Ospedale degli Infermi, che ospita il Museo: l’imponente architettura (1771/1784), realizzata da Antonio Foschini e Gaetano Genta, costituisce uno degli edifici più significativi e monumentali del suggestivo centro storico di Comacchio. Il tour proseguirà fra le sezioni archeologiche lungo il percorso espositivo al piano terra a testimonianza del ruolo dell’area deltizia in età romana

Secondo appuntamento con l’archeologia, domenica 3 maggio, sempre alle 16.30, con la visita alle sezioni collocate al primo piano dell’edificio: un viaggio nella storia della città etrusca di Spina, porto e avamposto per il commercio da e per l’Oriente mediterraneo; a seguire visita alla sezione che narra del territorio in epoca altomedievale per conoscere e comprendere la nascita della città di Comacchio.

La durata di ciascun appuntamento sarà di circa 30/40 minuti.

Per conoscere il Museo Delta Antico: http://www.museodeltaantico.com/

