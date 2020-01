Appuntamento con Kinder al carnevale di Cento

Da: Ufficio Stampa Ferrero.

Il carnevale è l’occasione ideale per condividere nuovi momenti di gioia e divertimento in famiglia e Kinder, che da oltre 50 anni favorisce nelle famiglie il piacere dello stare insieme creando nuovi momenti di condivisione, ha deciso di festeggiare questa importante ricorrenza offrendo al pubblico ulteriore divertimento durante il Carnevale di Cento, dalla tradizione antica e primo carnevale al mondo ad essere gemellato, a partire dal 1993, con il Carnevale di Rio de Janeiro!

Per la prima volta Kinder animerà le giornate dei festeggiamenti di domenica 16 febbraio e domenica 1 marzo, presso il suo spazio dedicato in Piazza della Rocca, coinvolgendo grandi e piccini in un gioco tipico della tradizione, reso ancora più dolce e divertente grazie alle bontà Kinder: la Pentolaccia! Giochi e dolci contribuiscono da sempre a creare l’atmosfera di festa caratteristica del carnevale e con la Pentolaccia Kinder bastano 3 semplici passi per scatenare tutta la bontà del Carnevale Kinder: riempi la Pentolaccia con i tuoi prodotti Kinder preferiti, gioca in compagnia e gusta tutta la bontà Kinder!

All’interno del “corner Kinder” tutte le famiglie presenti nella città del Carnevale potranno cimentarsi nel gioco di rompere la pentolaccia Kinder e scoprire al suo interno un ricchissimo assortimento di bontà della marca! Kinderino trasformerà anche il momento dell’attesa del proprio turno in un’occasione di intrattenimento.

Non solo a Cento: i consumatori potranno trovare, nei punti vendita italiani aderenti, la Pentolaccia Kinder come servizio cortesia, non vincolato all’acquisto e fino ad esaurimento scorte, per festeggiare il carnevale anche a casa! La Pentolaccia Kinder infatti non è solo un contenitore da personalizzare con le tue bontà Kinder preferite, ma un vero e proprio gioco facilissimo da montare grazie al kit regalo contenente la pentolaccia, il martelletto cartotecnico e il foglio illustrativo. Per tutti gli amanti del fai-da-te saranno disponibili sul sito e sulle pagine social Kinder, oltre che sul canale youtube del brand, foto di ogni tappa, giochi e pratici video-tutorial e utili consigli per organizzare la festa di carnevale perfetta: dagli addobbi fino alle maschere e ai travestimenti!

