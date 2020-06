Tempo di lettura: < 1 minuto

SCUOLA FIRST

Ferraraitalia invita tutte e tutti a partecipare alla manifestazione di oggi pomeriggio in piazza Savonarola, perché, come ha scritto il maestro Mauro Presini, “senza scuola non c’è politica, non c’è giustizia, non c’è uguaglianza, non c’è crescita umana e nemmeno economica.”. Insomma, senza scuola c’è solo un buco. Un buco da riempire, in fretta.

(La redazione di Ferraraitalia)

