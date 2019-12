Architettura pubblica: il 19 dicembre al Dipartimento di Architettura la conferenza di Guillermo Vázquez Consuegra

Da: Ufficio Stampa Università degli Studi di Ferrara

Lo spazio urbano e l’architettura pubblica come campo di ricerca progettuale. Questo il tema su cui verterà la conferenza del maestro andaluso Guillermo Vázquez Consuegra, che si terrà giovedì 19 dicembre alle ore 14.30 al Dipartimento di Architettura, (Via della Ghiara, 36).

Dopo l’introduzione del Prof. Alessandro Massarente, docente Unife, Vázquez Consuegra proporrà un percorso attraverso alcuni dei suoi più prestigiosi progetti degli ultimi dieci anni, svolti in Spagna e in altri Paesi europei.

Particolare spazio sarà dato al progetto per il recupero e la trasformazione de Las Reales Atarazanas, l’antico arsenale navale di Siviglia e al progetto per il Centro Culturale CaixaForum di Siviglia. Entrambi rappresentano la capacità di rispondere alle difficoltà e alle limitazioni del contesto trasformandole in nuove opportunità per costruire spazi e architetture pubbliche nelle città contemporanee.

L’edificio de Las Reales Atarazanas è riconvertito in Centro Culturale attraverso la riattivazione in chiave pubblica del monumentale spazio alla quota urbana; gran parte del programma funzionale si sviluppa ai piani superiori, così da mantenere libero il pianterreno e trasformarlo in un grande atrio di entrata, aperto verso la città.

Il Centro Culturale CaixaForum è stato costruito in uno spazio destinato inizialmente a parcheggio sotterraneo e dunque vincolato a un potente scheletro strutturale preesistente. Il progetto propone la sovrapposizione di due mondi: un mondo interno, scavato, risolto con un’architettura cartesiana,

ortogonale, un’architettura della permanenza, e un mondo esteriore rappresentato dalla pensilina di accesso, che risponde alle contingenze, ai vincoli e alle costrizioni.

Al termine della conferenza, Vázquez Consuegra si renderà disponibile a una discussione con gli architetti presenti. Alla discussione parteciperanno Alessandro Tessari, autore (insieme a Germán Pro Lozano) del volume “CaixaForum Siviglia”, edito da Altralinea nella collana “Momenti di Architettura Contemporanea”, Alessandro Massarente, direttore della collana editoriale, docenti, studentesse e studenti del Corso di Laurea in Architettura dell’Università di Ferrara.

Commenta