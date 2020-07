Arci:”Torniamo in Circolo!” venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto

Tempo di lettura: 4 minuti

Nelle serate di venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto avrà inizio Torniamo in Circolo!, nuovo progetto di Arci Ferrara APS, ideato in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Arci durante il lockdown per rilanciare le realtà affiliate all’Associazione e supportarle nel percorso di ripartenza dopo i difficili mesi di chiusura.

Nato dalla volontà di coadiuvare circoli e associazioni nella ripresa delle attività, il progetto ha comportato un’analisi delle loro criticità e debolezze alla ricerca dei metodi di intervento più adatti, direzionando il Comitato verso la creazione di una rete di contatti e collaborazioni tra le due facce della sua compagine associativa. Quest’ultima vede, da una parte, un cospicuo gruppo di associazioni culturali attive nei settori del teatro, della musica, dell’arte e della danza; mentre, dall’altra, i circoli cosiddetti “tradizionali”, eredi delle prime esperienze aggregative della nostra regione, nei quali si prediligono il gioco delle carte e del biliardo. Raccogliendo la sfida di un nuovo metodo di azione e relazione, verranno organizzati eventi, corsi e attività per unire le diverse forze di queste realtà e per incentivare il ritorno nei circoli e nei paesi di provincia più periferici, di cui spesso questi sono ancora importanti punti di riferimento.

In una fase tanto delicata, oltre a un eventuale aiuto monetario tramite raccolte fondi in loco, appare fondamentale dare un supporto in presenza che riesca a dimostrare vicinanza e sostegno a chi si trova più in difficoltà, attraverso un approccio organizzativo che metta a disposizione il suo ricco capitale umano, in un processo volto alla creazione di legami di senso tra associazioni e circoli, a beneficio delle persone che li compongono.

Le prime realtà coinvolte sono il Circolo Arci Final di Rero, nel Comune di Tresignana, e il Circolo Arci Ruina, nel Comune di Riva del Po, che ospiteranno eventi organizzati grazie alla collaborazione con Ultimo Baluardo “Sonika” ed unbelD’ Design, associazioni che operano rispettivamente nell’ambito della musica e del design creativo.

Dopo questi primi appuntamenti, le collaborazioni proseguiranno anche nei mesi successivi, diversificando le attività proposte ed allargando il raggio d’azione per il coinvolgere un numero sempre maggiore di circoli e associazioni. Torniamo in Circolo! si inserisce infatti in una prospettiva di lungo termine e ha già il programma di continuare in autunno, in concomitanza con la campagna di tesseramento Arci 2020/2021.

Ecco il programma delle giornate:

Venerdì 31 luglio, presso il Circolo Arci di Final di Rero, a partire dalle 18.30 – UnbelD’ design terrà il laboratorio di design artigianale UBDzircul – Ci facciamo un’Ape?!? destinato ad adulti e famiglie, per progettare e costruire insieme una vera e propria APEcar in legno e stoffa, mentre si sorseggia un buon aperitivo. Il costo del laboratorio è di 15 euro, comprensivi di kit per costruire e colorare l’apecar. Per iscriversi è obbligatorio inviare una mail a francescaaudino@arciferrara.org. Dalle ore 21.00, ad allietare la serata ci sarà il doppio concerto a cura di Sonika con The Dice e, a seguire, MARTA, che spazierà tra le atmosfere power pop/rock&roll dei primi e le influenze jazz/soul, unite a quelle indie, italiane e inglesi, della giovane cantautrice. Per i concerti è stata scelta una location molto particolare che si sposa perfettamente con il senso dell’intero progetto, ovvero uno dei campi da bocce recentemente rimessi in sesto da uno dei soci. (link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/275686910170097 )

Domenica 2 agosto è la volta del Circolo Arci di Ruina, dove la serata inizierà con una selezione musicale a cura di Sonika dalle 18.30, mentre dalle 21.00 verrà riproposta la formula del doppio concerto che vedrà suonare Arianna Poli e MAV (leader degli Ivan Alen), per un appuntamento all’insegna della musica d’autore. (link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/288903455557239 )

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori di tessera Arci , con possibilità di iscrizione in loco alla tariffa ridotta di 7,5 euro e di 5 euro per i bambini.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti-covid e delle linee guida dei protocolli regionali.

Torniamo in Circolo! tornerà a fine agosto con altre date già in programma, una di queste si svolgerà al Circolo Arci Adelante XII Morelli, allestito per l’occasione a cinema all’aperto, con una rassegna cinematografica dedicata a Ennio Morricone: verranno proposti tre titoli che hanno visto la partecipazione del maestro con le sue immortali colonne sonore.

Tale circolo dimostra costante interesse nell’essere uno spazio di condivisione in grado di riavvicinare la comunità alla sua vita associativa, promuovendo l’aggregazione sociale, sormontando il divario generazionale tra i soci e favorendo un inserimento anche ai più giovani.

Si ringraziano per il prezioso sostegno: Arci Emilia-Romagna e il progetto Polimero, di cui Torniamo in Circolo! fa parte all’interno di Fuori Luogo, la Regione Emilia-Romagna e Cassa Padana.

