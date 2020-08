Arlecchino approda a Lido degli Estensi

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Bialystok Produzioni

La rassegna itinerante Teatri sull’Acqua è pronta per un nuovo appuntamento a Lido Estensi. Mercoledì 12 agosto alle ore 21:15 in viale Leopardi, il burattinaio veneto Paolo Papparotto presenterà uno dei suoi cavalli di battaglia: Arlecchino e la casa stregata.

Un grande classico ispirato ai canovacci della Commedia dell’Arte, che non mancherà di divertire e coinvolgere gli spettatori di tutte le età: Pantalone, in vena di affari, ha comprato una casetta per pochi soldi. Scoprirà però che è abitata dai fantasmi: solo se qualcuno riuscirà a passarvi una notte senza scappare dalla fifa, l’incantesimo si romperà e la casa tornerà normale.

Ecco quindi che Arlecchino e Brighella, dietro promessa di ricevere in pagamento un pollastro, verranno spediti all’ avventura. Scopriremo che ci sono molti modi per affrontare la paura, più o meno scientifici, più o meno efficaci, ma di sicuro l’unione fa la forza, e l’aiuto del pubblico sarà fondamentale per aiutare i burattini ad affrontare ogni tipo di presenza infernale!

Il programma proseguirà lunedì 17 agosto in piazzale Caravaggio a Lido di Spina, dove alle ore 21:00 la compagnia I Burattini Aldrighi, per la prima volta ospite della rassegna, presenterà lo spettacolo Meneghino e Brighella consiglieri d’amore.

La rassegna è parte del progetto Comacchio Summer Experience, ed è organizzata da Bialystok Produzioni e Made Eventi per il Comune di Comacchio, con la direzione artistica di Massimiliano Venturi. L’ingresso è gratuito e consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili; gli spettacoli sono adatti a tutti gli spettatori a partire dai 3 anni di età. Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook ‘Comacchio a Teatro’, programma completo sul sito www.comacchioateatro.it. In caso di pioggia o maltempo, gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi. Infoline nel giorno di spettacolo: +39 349 0807587

Commenta