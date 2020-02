Arriva lo sbarco a Copparo

Da: ASCOM Ferrara.

Si prepara un doppio tris di appuntamenti da non perdere per lo shopping in centro a Copparo: a partire da venerdì 21 febbraio a domenica 23 febbraio (inclusa) si svolgerà l’ormai storico (ed attesissimo) Week End dello Sbaracco durante il quale saranno a disposizione occasioni imperdibili per acquisti di qualità e convenienza coinvolgendo numerose attività di vicinato (accessori, abbigliamento, calzature…). I negozi coinvolti – dalle ore 9 alle 20 – esporranno una specifica locandina.

“Un modo per valorizzare concretamente il centro storico che consideriamo come un centro commerciale naturale e riaffermare così il ruolo cardine del negozio di vicinato, con un evento semplice quanto efficace” spiegano da Ascom Confcommercio. L’evento poi replicherà nel fine settimana successivo da venerdì 28 febbraio a domenica 1° marzo. Lo Sbaracco, che precede di pochi giorni la conclusione dei tradizionali saldi invernali (martedì 3 marzo in tutta la regione), è promosso da Ascom Confcommercio della delegazione di Copparo con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Commenta