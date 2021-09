Articolo Uno aderisce alla campagna referendaria per la cannabis legale.

Tempo di lettura: 2 minuti

da: Articolo Uno – Ferrara

Anche a Ferrara, così come in tutto il Paese, Articolo Uno aderisce convintamente alla campagna referendaria per la cannabis legale.

Il fallimento delle politiche proibizioniste attuate fino ad oggi è sotto gli occhi di tutti: non si è stati in grado di arrestarne o di frenarne la diffusione che anzi ha proliferato incontrollata, facendo aumentare smisuratamente i giri d’affari delle organizzazioni criminali e i relativi proventi.

Al contrario, i benefici della legalizzazione della cannabis sarebbero molteplici. Si assesterebbe un duro colpo alle mafie, mandando in fumo una parte consistente dei loro affari. Si sgraverebbe in maniera considerevole il sistema giudiziario, liberando notevoli risorse che potrebbero essere utilizzate più proficuamente altrove. Si assisterebbe alla nascita di un nuovo comparto produttivo a controllo totalmente pubblico, con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro. oltre a costituire una importante fonte di nuove entrate per lo Stato. Ma soprattutto si eliminerebbe in maniera definitiva la circolazione di sostanze non controllate e quindi pericolose dalle piazze. Strade più sicure quindi, libere da spaccio e diffusione di potenziali veleni.

Per questi e molti altri motivi chiediamo a tutte le cittadine e i cittadini di unirsi a noi nel firmare per il Referendum Cannabis Legale. Lo si può fare comodamente da casa propria, online, utilizzando la propria identità digitale. Informazioni e sottoscrizioni alla pagina https://referendumcannabis.it

